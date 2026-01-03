الرئيس الأمريكي يعلن اعتقال مادورو وزوجته واقتاديهما خارج فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية.

وذكر ترامب عبر تروث سوشيال، أنه سيعقد مؤتمر صحفي عند الساعة 11:00 بتوقيت فلوريدا .

وذكر وزير الدفاع الفنزويلي: “تعرضنا لهجوم وعدوان من الولايات المتحدة هو أكبر هجوم تتعرض له البلاد”.

وأضاف وزير الدفاع الفنزويلي: الشعب متماسك وسنقاوم لوقف هذا العدوان و لن نتفاوض ولن نتنازل وسننتصر في نهاية المطاف والأمة ستنتصر ولن نتفاوض ولن نتنازل وسنواصل الدفاع عن شعبنا ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا وعلينا التحلي بالوحدة للانتصار في هذه اللحظات والعدو يسعى لبث الذعر والفوضى في بلادنا وسنبقى نقاوم وسندافع عن وطننا ضد أي عدوان".

وزعمت تقارير أولية بأن الولايات المتحدة اغتالت وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز.