حسن الرداد يبرز رشاقته في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان حسن الرداد صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر حسن الرداد في الصور من داخل الجيم، أثناء مرانه اليومي.

وإليكم الصورة:

وبدأ صناع فيلم "طه الغريب" تصوير أولى مشاهد العمل التي قد شارك فيها أبطاله حسن الرداد و تارا عماد وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالفيلم وتعتبر رواية "طه الغريب" من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طه الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدة.