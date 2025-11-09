حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

بدأ عزاء والد الفنان محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحرص على تقديم واجب العزاء عدد من النجوم ابرزهم ، عمرو سعد ، درة ، حسن الرداد ، كريم الحسيني ، دينا فؤاد ، وفاء مكي ، محمد ممدوح .

وشيع الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان جنازة والدهما من مسجد مصطفى محمود صباح يوم الجمعة الماضي.

وشهدت الجنازة تدافعا وتزاحما من المصورين ومن الجمهور المحب للفنان محمد رمضان.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة والد الفنان محمد رمضان التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، منهم الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانان كمال أبو رية وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وانهار الفنان محمد رمضان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث أدى صلاة الجنازة عليه وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.