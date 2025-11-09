قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة حاسمة.. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة ببرنامج "على مسؤوليتي"| بث مباشر
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
بالصور

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
تقى الجيزاوي

بدأ عزاء والد الفنان محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحرص على تقديم واجب العزاء عدد من النجوم ابرزهم ، عمرو سعد ، درة ، حسن الرداد ، كريم الحسيني ، دينا فؤاد ، وفاء مكي ، محمد ممدوح .

وشيع الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان جنازة والدهما من مسجد مصطفى محمود صباح يوم الجمعة الماضي.

وشهدت الجنازة تدافعا وتزاحما من المصورين ومن الجمهور المحب للفنان محمد رمضان.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة والد الفنان محمد رمضان التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، منهم الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانان كمال أبو رية وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وانهار الفنان محمد رمضان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث أدى صلاة الجنازة عليه وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

عزاء والد محمد رمضان محمد رمضان وفاة والد محمد رمضان

