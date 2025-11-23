رامي صبري يتألق بحفل عالمي في أرينا التجمع.. ويطلق مبادرة للاستفادة من قوة مصر الناعمة.. صور

يواصل الميجا ستار رامي صبري تألقه ونشاطه الفني ويحي حفلا غنائيا ضخما بمواصفات لايف عالمية من حيث المسرح والاضاءة والمؤثرات البصرية وذلك داخل أرينا القاهرة الجديدة بحضور غير مسبوق من الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

صعد رامي على خشبة مسرح تعد الاضخم فى تاريخ حفلات الارينا وبشكل مبهر على مصعد هيدروليكي من اسفل إلى أعلي بمنتصف المسرح ومرددا أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وسط حالة من هتافات وصيحات وهتافات الإعجاب.



وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى أغاني ألبومه الاخير "انا بحبك انت" والعديد من الاغاني التي قدمها بتوزيعات جديدة مميزة منها انا بعترفلك والكلام كله عادي بالإضافة إلى "وبقابل ناس" التى قدمها للمرة الأولى.



وخلال الحفل أعرب رامي عن سعادته بتفاعل الجمهور مما منحه المزيد من الطاقة الرائعة خاصة مع خروج الحفل بشكل مبهر أفضل مما توقعه وخطط له المنظمين من مسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية بما يضاهي حفلات اللايف العالمية التي شارك بها مؤخرا بمختلف الدول العربية والاوروبية.

وطالب رامي صبري بإطلاق مبادرة لإقامة حفلات غنائية ترفيهية بشكل منتظم ودائم بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية خاصة ان مصر تمتلك من النجوم والكوادر الفنية والتنظيمة تتخطي المواصفات العالمية والتى تعد قوة ناعمة لمصر لا يستهان بها ويجب توجيهها كي تستفيد البلد والسياحة والجمهور المصري والعربي منها بشكل افضل .



وكان النجم رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا .. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم و التى استضافتها مصر.



وتعد أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.