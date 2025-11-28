قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟
مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محترم وتاريخي..كريم رمزي يشيد بموقف الخطيب مع رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يارا أمين

علق الإعلامي كريم رمزي، على موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قضية اللاعب رمضان صبحى.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الموقف اللي خده الأهلي والكابتن محمود خطيب مع رمضان صبحي هو ببساطة واختصار موقف محترم تاريخي”.

إيقاف رمضان صبحي 

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.

الإعلامي كريم رمزي محمود الخطيب النادي الأهلي رمضان صبحي أزمة رمضان صبحي

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
الإعلامية هبة الزياد
مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

