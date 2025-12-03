محافظ قنا: لا شكاوى من سير العلمية الانتخابية.. والإقبال في تزايد

كشف خالد عبد الحليم محافظ قنا، سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وقال خالد عبد الحليم في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" هناك انتظام في سير العلمية الانتخابية داخل المحافظة ولدينا 352 لجنة فرعية تم فتحهم في الموعد المحدد ".

وتابع خالد عبد الحليم :" هناك غرفة عمليات تعمل وتتابع سير العلمية الانتخابية "، مضيفا:" من المتوقع أن يزداد الإقبال من المواطنين على اللجان الانتخابية ".



وأكمل خالد عبد الحليم :" من المتوقع ان يتجاوز اعداد الناخبين الاعداد التي تم تسجيلها في المرحلة الأولي ".

ولفت :" لم نتلق أي شكاوى عن سير العملية الانتخابية خاصة من الصحفيين ووسائل الإعلام ".

