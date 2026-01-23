بعد هدفيه في شباك يانج أفريكانز.. إعلامي: تريزيجيه الجناح الأفضل في مصر

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بـ اللاعب محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر والأهلي، وذلك بعد مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز، الليلة، في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر إبراهيم عبد الجواد، صورة لـ محمود تريزيجيه، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، مصحوبة بتعليق: "الجناح الأفضل في مصر".

وحقق الأهلي الفوز على فريق يانج أفريكانز بثنائية نظيفة، أحرزها تريزيجيه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق يانج أفريكانز، في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد تريزيجيه، على أن تسجيله هدفي الفوز اليوم؛ أمر يعكس المجهود الجماعي للفريق، والإصرار على تحقيق المكسب وحصد النقاط الثلاث.

المجهود الجماعي

وأشاد تريزيجيه بالمجهود الجماعي الذي قدمه اللاعبون، والدعم الجماهيري الكبير الذي شهده ملعب برج العرب، مؤكدا حالة التفاهم بين جميع اللاعبين والعودة سريعًا لأجواء الفريق عقب انتهاء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية؛ مما يعكس تركيز وخبرات اللاعبين.