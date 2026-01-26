تعادلات بالجملة وصراع مشتعل على بطاقات التأهل.. من يحسم الطريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

بلغت منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 مرحلة منتصف المشوار عقب إسدال الستار على مباريات الجولة الثالثة التي جاءت حافلة بالإثارة والندية وأسفرت عن نتائج متباينة عكست قوة الصراع مبكرًا بين الفرق الطامحة لحجز مقاعدها في الدور ربع النهائي.

جولة التعادلات تعقد الحسابات

ويمكن وصف الجولة الثالثة بأنها جولة التعادلات بعدما سيطر التعادل على أربع مواجهات قوية، أبرزها لقاء صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني الذي انتهى بنتيجة 2–2 في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

كما حسم التعادل السلبي مواجهة نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الطرفين.

وشهدت الجولة أيضًا تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي، وباور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري، لتزداد حسابات التأهل تعقيدًا مع اقتراب مرحلة الحسم في دور المجموعات.

انتصارات مهمة للكبار

في المقابل، حملت الجولة أخبارًا سارة لعدد من الفرق، حيث واصل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 12 لقبًا عروضه القوية وحقق فوزًا مهمًا على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون مقابل وبالنتيجة نفسها تفوق الملعب المالي على بيترو أتلتيكو الأنجولي.

كما نجح الترجي التونسي في اقتناص فوز صعب على حساب سيمبا التنزاني بهدف نظيف، بينما تلقى مولودية الجزائر هزيمة جديدة أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي بالنتيجة ذاتها، لتتفاقم معاناة الفريق الجزائري في دور المجموعات.

أرقام لافتة ومواقف متباينة

وعلى مستوى الأرقام، يتصدر الأهلي قائمة أقوى هجوم في دور المجموعات حتى الآن بعدما سجل 7 أهداف، في حين يفرض بيراميدز نفسه كصاحب أقوى خط دفاع، محافظًا على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث.

في المقابل، تعيش الأندية الجزائرية فترة صعبة، إذ يتذيل شبيبة القبائل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما يقبع مولودية الجزائر في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة بنقطة واحدة، ليصبح الفريقان قريبين من توديع البطولة مبكرًا.

ويبرز الملعب المالي كأحد مفاجآت البطولة، بعدما حصد 7 نقاط وتصدر المجموعة الرابعة في ظهور لافت وغير متوقع، بينما يقبع سيمبا التنزاني في ذيل الترتيب دون أي نقطة، عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية دور المجموعات، تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستويات واشتداد الصراع على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.