رياضة

التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

انتهت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تصدر الأهلي وبيراميدز المشهد بعد تصدرهم لمجموعاتهم.

وتواجد ثلاثي الأهلي، مصطفى شوبير ومحمد هاني وتريزيجيه ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تعادل فريق بيراميدز مع منافسه نهضة بركان المغربي ليواصل السماوي التواجد رفقة بطل المغرب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما.

فيما أنفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب مجموعته بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة هدفين دون رد.

ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى

1- نهضة بركان : 7 نقاط

2- بيراميدز : 7 نقاط

3- ريفيرز يونايتد : نقطة

4- باور ديناموز : نقطة

المجموعة الثانية

1- الأهلي : 7 نقاط

2- يانج أفريكانز : 4 نقاط

3- الجيش الملكي : نقطة

4- شبيبة القبائل : نقطة

المجموعة الثالثة

1- صن داونز : 5 نقاط

2- الهلال السوداني : 5 نقاط

3- سانت إيلوا لوبوبو : 4 نقاط

4- مولودية الجزائر : نقطة

المجموعة الرابعة

1- الملعب المالي : 7 نقاط

2- الترجي التونسي : 5 نقاط

3- بترو أتلتيكو : 4 نقاط

4- سيمبا التنزاني : دون نقاط

الأهلي بيراميدز تريزيجيه الأهلي وبيراميدز مصطفى شوبير

