الصحة: إغلاق مركز “Woman Health Clinic” للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب

أغلقت وزارة الصحة والسكان مركز «Woman Health Clinic» للتجميل الكائن بشارع ألماظة المتفرع من شارع الثورة بمصر الجديدة، وذلك لعمله دون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على سلامة المواطنين.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور رصد دعاية المركز على مواقع التواصل الاجتماعي وترويجه لإجراءات وحقن تجميلية، تم تشكيل حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو إبراهيم نور الدين (حاصل على ليسانس حقوق) وهو يدير المركز وينتحل صفة طبيب تجميل باسم «د. أحمد نعماني»، كما تم العثور على مستحضرات دوائية مخالفة لقانون مزاولة الصيدلة ولوائح هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ثبوت قيامه بالنصب على المواطنين عبر إيهامهم بالاستثمار في بيع الأدوية والاستيلاء على أموالهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم غلق المركز وتشميعه فورًا، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بالتأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات القائمين عليها قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية لرصد وضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.