تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
فيضانات شديدة تضرب مناطق عديدة في إسرائيل
تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة
الرئيس الفنزويلي يرد على احتجاز أمريكا لناقلة النفط
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 12-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار استقرارا بأول تعاملات له اليوم الجمعة 12-12-2025 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

استقرار الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار عند درجات مستقرة في بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير وبالتوازي مع تعطل العمل في البنوك البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًا وخاصاً.

سعر الدولار

انخفاض الدولار

وانخفض سعر الدولار في ختام تعاملات أمس الخميس، ليفقد سعره نحو 9 قروش .

سعر الدولار

وانتهى العمل في البنوك خلال الساعات السابقة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي المحلي.

آخر تحديث لسعر الدولار 

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أقل سعر دولار 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.47 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك  "التنمية الصناعية،بيت التمويل الكويتي،ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.48 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،العقاري المصري العربي"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،سايب، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر،فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، قناة السويس”

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

بلغ سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان،قطر الوطني QNB، القاهرة"

أقل سعر دولار
أعلي سعر دولار اليوم
سعر الدولار في البنوك الويم
الدولار في البنك المركزي
الدولار أمام الجنيه

