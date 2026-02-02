الهلال الأحمر: مراكز إنسانية خدمية داخل معبر رفح لتقديم الدعم الإنساني والنفسي للمصابين الفلسطينيين

علقت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على بدء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين بعد تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعودة فلسطينيين إلى غزة .

وقالت أمال إمام في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح انتصار للدبلوماسية الإنسانية والسياسية ".



وتابعت امال إمام :" مصر تجني ثمار مجهوداتها لضمان تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة "، مضيفا:" الهلال الأحمر المصري ذراع إنساني للدولة المصرية يعمل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ".

واكملت امال إمام :" عقدنا اجتماع تنسيقي بين الهلال الأحمر ووزارة الصحة ووزارة التضامن لتنسيق آلية العمل داخل معبر رفح ".

ولفتت أمال إمام :" لدينا مراكز إنسانية خدمية داخل معبر رفح لتقديم الدعم الإنساني للمصابين الفلسطينيين والاهتمام بذويهم من المرافقين ".



وأكملت امال إمام :" نوفر الكراسي المتحركة للمصابين الفلسطينين ولدينا ساحة للدعم النفسي للمرضى والمصابين الفلسيطينيين".