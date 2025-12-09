محافظ أسوان يفتتح فعاليات الندوة التوعوية لمكافحة الفساد

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التوعوية فى مجال منع ومكافحة الفساد لكافة فئات المجتمع ، وذلك بهدف نشر قيم النزاهة والشفافية ، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه كأحد محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تنفذها الأكاديمية .

جاء ذلك بحضور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، فضلاً عن مديرى إدارات الديوان العام ، وخلال كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مواجهة الفساد تعتبر بمثابة واجب وطنى ومسئولية مجتمعية تشارك فيها الدولة والمواطن على حد سواء .

ولفت إلى أن المحافظة تعمل بمنظومة متكاملة تضع النزاهة والشفافية فى مقدمة أولوياتها ، ويتم بذل جهوداً مكثفة لرفع كفاءة العمل الإدارى ، وتطوير آليات المتابعة والرقابة ، مع الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرصد أى مخالفات أو تجاوزات ، والتصدى الحازم والرادع له .

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية .

مكافحة الفساد

وأشار محافظ أسوان إلى أن الوعى المجتمعى خط الدفاع الأول ضد الفساد ، ولذا فإن الدور التوعوى الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وما تقدمه من برامج تدريبية تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة داخل المؤسسات يستحق كل الإحترام والتقدير.

وأكد المحافظ الدور المتميز الذى تقوم به الأكاديمية لدعم الجهاز التنفيذى بمحافظة أسوان للقيام بالدور الرقابى على أعلى مستوى وبالشكل المطلوب ، وإتاحة الفرصة بعقد هذه الندوات التى تستلزم ضروة الإستفادة منها ، ومن المعلومات التى يتم عرضها بإتقان وجدية ، ولهذا فإن المحافظة من جانبها تعمل على تعزيز الشراكة مع الأجهزة الرقابية لتوفير بيئة عمل نظيفة وعادلة وشفافة .