محافظ أسوان: إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية للانتخابات

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذى وذلك لمتابعة الإستعدادات النهائية الجارية في عدد 3 دوائر رئيسية بمراكز أسوان وإدفو ونصر النوبة حيث تضم 152 لجنة فرعية.

ويأتى ذلك مع إقتراب إنطلاق جولة الإعادة للإنتخابات البرلمانية يومى 10 و11 ديسمبر الحالى .

وقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية أكد فيها على أن الحياد ليس خياراً بل واجب وطني لا يقبل الجدل ، مشدداً على أهمية أن ينتهى دور الأجهزة التنفيذية من مسئولى المحليات عند الدعم اللوجستى من التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والإستراحات المختلفة .

مجلس النواب

أوضح الدكتور إسماعيل كمال على أن الجميع كجهاز تنفيذى يقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز حيث أن الهدف هى تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان .

وخلال الإجتماع أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكيد على توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلاً عن توفير المظلات ومبرادات المياه ، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية .

ووجه المحافظ بضرورة بتفعيل غرف العمليات بكل وحدة محلية وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التحرك والإستجابة الفورية لأي مشكلة قد تظهر خلال ساعات التصويت ، كما أشار محافظ أسوان إلى أهمية النزول والمشاركة فى الإنتخابات ، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقيادات الطبيعية والشعبية لتحقيق المشاركة الإيجابية فى هذا الإستحقاق الدستورى .