فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان: إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية للانتخابات

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذى وذلك لمتابعة الإستعدادات النهائية الجارية في عدد 3 دوائر رئيسية بمراكز أسوان وإدفو ونصر النوبة حيث تضم 152 لجنة فرعية.

ويأتى ذلك مع إقتراب إنطلاق جولة الإعادة للإنتخابات البرلمانية يومى 10 و11 ديسمبر الحالى .

وقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية أكد فيها على أن الحياد ليس خياراً بل واجب وطني لا يقبل الجدل ، مشدداً على أهمية أن ينتهى دور الأجهزة التنفيذية من مسئولى المحليات عند الدعم اللوجستى من التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والإستراحات المختلفة .

أوضح الدكتور إسماعيل كمال على أن الجميع كجهاز تنفيذى يقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز حيث أن الهدف هى تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان .

وخلال الإجتماع أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكيد على توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلاً عن توفير المظلات ومبرادات المياه ، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية .

ووجه المحافظ بضرورة بتفعيل غرف العمليات بكل وحدة محلية وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التحرك والإستجابة الفورية لأي مشكلة قد تظهر خلال ساعات التصويت ، كما أشار محافظ أسوان إلى أهمية النزول والمشاركة فى الإنتخابات ، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقيادات الطبيعية والشعبية لتحقيق المشاركة الإيجابية فى هذا الإستحقاق الدستورى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية يعود من بعيد بثلاثية في شباك الزمالك

انتر ميلان

تورام ومارتينيز يقودان تشكيل إنتر ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد فاروق

محمد فاروق: فضيحة بمعني الكلمة للكرة المصرية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

