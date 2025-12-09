قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
بخماسية نظيفة.. البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بشأن الإشغالات.. توجيهات عاجلة من محافظ أسوان لجهازه التنفيذي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المسئولين بالمحليات بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد أى مسئول يتقاعس فى التعامل مع الإشغالات ، ورفعها أولاً بأول حيث شهدت الفترة الماضية جهود مكثفة بكافة المراكز والمدن للتعامل مع هذه الظاهرة.

وهو الذى يتطلب الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وسيتم مرور لجان مفاجئة للمتابعة الميدانية بكافة المراكز والمدن بإشراف مباشر من المحافظ شخصياً ، ليلمس المواطن الأسوانى ثمار هذه الجهود التى تساهم فى توفير بيئة نظيفة وأجواء حضارية وجمالية له وللأفواج السياحية الزائرة لزهرة الجنوب .

وأكد المحافظ على أنه في نفس الوقت فإنه يتم التجهيز لإنطلاق الموجه الـ 28 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وهو الذى يستلزم ضرورة التكاتف والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة ، وخاصة للحالات المستحدثة .

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .

جهود متنوعة 

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بأهمية تكثيف الجهود لزيادة الجولات المفاجئة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، وتعزيز الرقابة التفتيشية للتأكد والإطمئنان من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، فضلاً عن مواصلة تفعيل منظومة الشكاوى الجماهيرية ، للإستمرار على نفس الأداء من التميز فى الرد على كافة المطالب والتفاعل الفورى معها .

وكلف المحافظ بضرورة تحقيق التعاون بين كافة الجهات والإستمرار في رفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع أى تداعيات لإحتمالية سقوط الأمطار أو السيول ، وخاصة في ظل الفترة الحالية التى تشهد تقلبات في الطقس والأحوال الجوية .

على أن يتم مواصلة مراجعة مسارات عبور السيول ، وإزالة التعديات وتطهير المجارى المائية ، والتأكيد على جاهزية المخرات لإستيعاب أى كميات مياه محتملة بإجمالى 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة، و14 حاجزا ترابيا، و22 بحيرة صناعية ، وقيام شركة مياه الشرب بتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى ولا سيما فى المناطق الساخنة .

فضلاً عن قيام التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل ، وكذا التأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وأدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة .

والمتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها يومياً ،وربط وإتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بأسوان وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ، مع رفع تقارير دورية حول حالة الإستعدادات وسرعة التدخل الميدانى لكافة أجهزة المحافظة فى حالة حدوث أى طوارئ.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة "أمانة في إيدك"

القومي للمرأة يختتم ورشة أمانة في إيدك

مطار القاهرة - جمارك السيارات

بورش وسكودا.. مزاد علني لبيع السيارات مصادرات الجمارك مطار القاهرة | تفاصيل

قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

"الاتصالات": دعم كامل لـ"التنمية المحلية" و"البيئة" عبر "مصر الرقمية" وتوفير التدريب الفني

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد