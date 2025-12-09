قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
محافظات

جامعة أسوان تشارك في مشروع تعزيز القطاع الخاص بمعرض فوود أفريقيا..شاهد

فعاليات متنوعة
فعاليات متنوعة
محمد عبد الفتاح

تشارك الشركات الزراعية الناشئة الصغيرة والمتوسطة من جنوب صعيد مصر من خلال مشروع "تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر" في معرض "فوود أفريقيا" من خلال منصة عرض خاصة داخل المعرض، وذلك في إطار التعاون بين جامعات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وإنرووت للتنمية، بدعم من السفارة الهولندية في مصر، بهدف تعزيز مرونة القطاع الزراعي في جنوب صعيد مصر في مواجهة التغيرات المناخية عبر إشراك القطاع الخاص وتمكين الجمعيات والشركات الزراعية وتبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المشروع لتمكين الشباب والنساء والمزارعين والشركات الزراعية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في محافظات الجنوب، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى السوق ورفع جودة منتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، حيث يركز المشروع على سلاسل قيمة زراعية ذات أهمية اقتصادية تشمل الرمان، اللوف، الشمر، الكركديه، والبصل والحنة في محافظات أسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا.

وقال الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ إنرووت للتنمية، إن الجناح الخاص بالشركات المشاركة فى المشروع في معرض "فوود أفريقيا" سيضم ستة شركات زراعية، موضحًا أن تخصيص منصة عرض داخل المعرض يعد خطوة مهمة لرفع تنافسية منتجاتهم وإتاحة الفرصة لهم للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر لقاءات مباشرة مع المصدرين وتجار الجملة وسلاسل التوريد ،وأشار إلى أن مشاركة المنتجات مثل الحنة والكركديه الأسواني تمثل فرصة لإبراز التنوع الإنتاجي الذي يتميز به صعيد مصر، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تعتمد على الممارسات الذكية مناخيًا.

أنشطة جامعية 

وسيتيح الجناح الخاص بإنرووت في المعرض الفرصة أمام المشاركين لعرض منتجاتهم داخل مساحة عرض مخصصة مزودة بكافة التجهيزات اللازمة، بما يسهم في تعريف الزوار بتجاربهم ونماذج أعمالهم الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستثمار والشراكات المحتملة. ويعد معرض "فوود أفريقيا" أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء والزراعة في القارة الأفريقية، ومن المنتظر أن تستضيف نسخته العاشرة عام 2025 أكثر من 500 عارض من أكثر من 30 دولة، إلى جانب ما يقرب من 35 ألف زائر مهني، ووجود أكثر من 500 مشترٍ دولي من 70 دولة حول العالم، وهو ما يجعل المشاركة فرصة استراتيجية لزيادة فرص التصدير وتعزيز الوصول لأسواق جديدة.

وتعكس هذه المشاركة توجه إنرووت للتنمية نحو تعزيز قدرات المنتجين في صعيد مصر وتمكينهم من الوصول إلى سلاسل القيمة الأعلى عائدًا، من خلال الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية في الحقول الزراعية، وربط البحث العلمي فى جامعات الصعيد مع مجتمع الاعمال الزراعية، وتوسيع قنوات التسويق عبر المعارض الدولية والمنصات الدولية، بما يسهم في خلق منظومة زراعية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظةاسوان

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يوقع بروتوكول تنفيذ المرحلة الأولى لمكتبة مصر العامة بالعريش

وكيل وزارة الأوقاف ...

لتأصيل علم القراءات.. انعقاد المقرأة المتخصصة بمسجد سيدي طلحة بكفر الشيخ

محافظة دمياط

دمياط تحصد المركز الثاني في أقل معدل مواليد وإنجاب

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

