جامعة أسوان: إطلاق برامج مهنية رائدة في الماجستير والدكتوراة بإدارة الأعمال

وقّع اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، والمستشار خالد مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف أسوان ورئيس نادي قضاة أسوان، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التجارة بجامعة أسوان ونادي قضاة أسوان، وذلك بمقر الجامعة بصحارى.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار أحمد قناوي، القاضي بمحكمة جنايات أسوان وأمين صندوق نادي قضاة أسوان، إلى جانب وفد أكاديمي من كلية التجارة ضم الدكتور حسن أمين الشقطي عميد الكلية، والدكتور وليد علام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد صديق رئيس قسم إدارة الأعمال.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج مهنية متقدمة للماجستير والدكتوراه في مجالات إدارة الأعمال والسياسات العامة والمشروعات التنموية، مع تقديم تسهيلات خاصة لأعضاء السلطة القضائية وأسرهم، بما يسهم في دعم مساراتهم المهنية وتلبية احتياجات التطوير المعرفي والعملي داخل المنظومة القضائية.

جهود جامعية

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،ان جامعة أسوان تحرص دائمًا على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، ويأتي هذا البروتوكول ليجسد دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع القضائي. نحن نؤمن بأن البرامج المهنية المتخصصة التي ستقدمها كلية التجارة ستسهم في تعزيز مهارات السادة القضاة وتطوير قدراتهم في المجالات الإدارية والقيادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الكفاءات وبناء الإنسان المصري.

وأضاف المستشار خالد مصطفى حمد رئيس محكمة استئناف أسوان ورئيس نادي قضاة أسوان، أنه يأتي هذا التعاون مع جامعة أسوان امتداد التعاون المسبق مع نادي القضاه بالقاهرة ،ويمثل خطوة مهمة نحو توفير برامج أكاديمية رفيعة المستوى لأعضاء السلطة القضائية، بما يضمن لهم فرصًا مميزة للتطوير المهني في بيئة أكاديمية موثوقة. ويسعدنا أن نتعاون مع جامعة عريقة كجامعة أسوان التي أثبتت تميزها العلمي، ونثق بأن هذه البرامج ستعود بالنفع الكبير على القضاة وأسرهم، وتعزز من جودة العمل القضائي في المرحلة المقبلة.