فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جامعة أسوان: إطلاق برامج مهنية رائدة في الماجستير والدكتوراة بإدارة الأعمال

محمد عبد الفتاح

وقّع اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، والمستشار خالد مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف أسوان ورئيس نادي قضاة أسوان، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التجارة بجامعة أسوان ونادي قضاة أسوان، وذلك بمقر الجامعة بصحارى.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار أحمد قناوي، القاضي بمحكمة جنايات أسوان وأمين صندوق نادي قضاة أسوان، إلى جانب وفد أكاديمي من كلية التجارة ضم الدكتور حسن أمين الشقطي عميد الكلية، والدكتور وليد علام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد صديق رئيس قسم إدارة الأعمال.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج مهنية متقدمة للماجستير والدكتوراه في مجالات إدارة الأعمال والسياسات العامة والمشروعات التنموية، مع تقديم تسهيلات خاصة لأعضاء السلطة القضائية وأسرهم، بما يسهم في دعم مساراتهم المهنية وتلبية احتياجات التطوير المعرفي والعملي داخل المنظومة القضائية.

جهود جامعية 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،ان جامعة أسوان تحرص دائمًا على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، ويأتي هذا البروتوكول ليجسد دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع القضائي. نحن نؤمن بأن البرامج المهنية المتخصصة التي ستقدمها كلية التجارة ستسهم في تعزيز مهارات السادة القضاة وتطوير قدراتهم في المجالات الإدارية والقيادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الكفاءات وبناء الإنسان المصري.

وأضاف المستشار خالد مصطفى حمد رئيس محكمة استئناف أسوان ورئيس نادي قضاة أسوان، أنه يأتي هذا التعاون مع جامعة أسوان امتداد التعاون المسبق مع نادي القضاه بالقاهرة ،ويمثل خطوة مهمة نحو توفير برامج أكاديمية رفيعة المستوى لأعضاء السلطة القضائية، بما يضمن لهم فرصًا مميزة للتطوير المهني في بيئة أكاديمية موثوقة. ويسعدنا أن نتعاون مع جامعة عريقة كجامعة أسوان التي أثبتت تميزها العلمي، ونثق بأن هذه البرامج ستعود بالنفع الكبير على القضاة وأسرهم، وتعزز من جودة العمل القضائي في المرحلة المقبلة.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

مؤسسة ابو العينين

مؤسسة أبو العينين تحتفل بيوم التطوع العالمي وتكرّم 15 ألف مشارك ببرنامجها

أرشيفية

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة مع بدء فصل الشتاء

جانب من اللقاء

الشهابي: لا صوت يعلو فوق صوت القضاء والمشاركة السلاح الوحيد لإسقاط المال السياسي

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

