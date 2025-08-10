ظهور قلم Pixel Tablet غير المُطلق في المتاجر الإلكترونية

قلم Pixel Tablet، الذي لم تُطلقه جوجل رسميًا عند إعلان الحاسب اللوحي عام 2023، عاد للظهور فجأة عبر قوائم بيع لدى بائعين عبر الإنترنت، من بينهم بائعون على أمازون.

كانت شائعات القلم قد بدأت أواخر العام الماضي بعد ظهور ملحق مسمّى "Pen for Pixel Tablet" في قوائم شهادات الاعتماد، حاملاً رقم الطراز GM0KF وتصميمًا بسيطًا باللونين الأبيض المائل إلى الكريم والرمادي وزرًّا ماديًا.

كان القلم متوقعًا أن يدعم معيار USI 2.0 الذي يدعمه الجهاز منذ الإطلاق، لكن جوجل لم تصدره رسميًا آنذاك.

قوائم القلم ظهرت أولًا على السوق الصيني Goofish مع عبوات تحمل علامة جوجل واسم "Pixel Tablet Pen"، ثم انتقلت إلى منصات أخرى، حيث عرضه عدة بائعين على أمازون ضمن أوصاف عامة لـ USI 2.0 مع وجود رقم الطراز وشعار جوجل وشارة "Designed for Google".

واحدة من هذه القوائم تمت ملاحظتها وشراء وحدة منها بحوالي 25 دولارًا، وهو سعر تنافسي لقلم يدعم USI 2.0 ويبدو كملحق رسمي.

أداء القلم وتداعيات توافره المفاجئ

اختبارات مبدئية للقلم أظهرت أداءً متوقعًا؛ القلم يشحن عبر USB-C ويحتوي على مؤشر حالة، ويعمل فور تشغيله مع التابلت، مع إدخال سلس واستجابة جيدة، كما تعرفت برامج الجهاز على خاصية التحويم (hover) بلا مشاكل.

أما الزرّ المادي فبينما يعمل من ناحية العتاد، فلم يتضح أنه يطلق أوامر برمجية، فبقي وظيفةً لمسية أكثر منها تحكمية فعّالة.

وجود كميات متعددة من هذه الوحدات المطبوعة يطرح تساؤلات حول سبب عدم إطلاق المنتج رسميًا وما إذا كانت هذه مخزونات فائضة أو خطة إطلاق مُلغاة.

من الناحية السوقية، كان يمكن أن يساعد القلم ضمن تشكيلة ملحقات جوجل الرسمية في جعل Pixel Tablet أكثر تنافسية أمام أجهزة مثل Galaxy Tab S9 Ultra التي تُقدّم القلم مرفقًا أو أجهزة آيباد التي تعتمد على Apple Pencil.

وعلى أي حال، قد يكون التوفر الحالي مؤقتًا ومحدودًا، ما يعني أن الفرصة لاقتناء القلم بأسعار معقولة قد لا تدوم طويلاً.