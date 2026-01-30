أخبار التكنولوجيا| جوجل تغلق شبكة خبيثة استخدمت سرا لاختراق هواتف أندرويد.. آيفون 16 الهاتف الأكثر مبيعا في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف تقرير حديث نشرته شركة ExpressVPN عن تسريب مزعوم لبيانات تسجيل الدخول، تشمل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، لأكثر من 149 مليون حساب تابع لشركات وخدمات إنترنت شهيرة، من بينها فيسبوك وجيميل وإنستجرام ونتفليكس.

أطلقت شركة جوجل Google، تحديثا واسع النطاق لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، حولها إلى مساعد شخصي ذكي يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، لكنها أثارت في الوقت ذاته مخاوف وتساؤلات بشأن الخصوصية وأمن البيانات.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، مارك زوكربيرج، أن مستخدمي الشركة سيبدؤون خلال الأشهر القليلة المقبلة في رؤية نماذج ومنتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، في إطار توسع ميتا المتسارع في هذا المجال.

سيطرت أجهزة شركة آبل Apple، على قائمة أفضل الهواتف الذكية مبيعا عالميا لعام 2025، وفقا لتقرير Counterpoint Research الأخير، حيث تصدر هاتف iPhone 16 القائمة يليه iPhone 16 Pro Max وiPhone 16 Pro، ما يعكس نجاحا كبيرا لعائلة iPhone 16 بعد أن كانت في المركز العاشر خلال 2024.

أعلنت شركة جوجل، مؤخرا عن القضاء على شبكة خبيثة كان يديرها مستخدمون ضارون، استغلوا من خلالها الهواتف والحواسيب والأجهزة الذكية كـ"بوابات إنترنت" دون علم أصحابها، ودون دفع أي رسوم.

أطلقت شركة آبل، هذا الأسبوع ميزة أمان جديدة على بعض طرازات هواتف آيفون وأجهزة iPad الحديثة، تهدف إلى جعل من الصعب على أجهزة الأمن والجواسيس والمخترقين الحصول على بيانات الموقع الدقيقة للمستخدم من مزود الخدمة.

أشارت تسريبات جديدة إلى أن سلسلة سامسونج Galaxy S26 قد تطلق في الهند والأسواق العالمية الشهر المقبل، وأن أسعار جميع الطرازات في هذه المجموعة الرائدة قد تم تسريبها على الإنترنت.

أصبح اختيار أفضل هواتف الكاميرا أكثر تحديا من أي وقت مضى، خاصة مع تنوع الخيارات بين آيفون وأندرويد، وبين الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج وجوجل، حيث يبحث المستخدمون عن هواتف تلتقط الصور والفيديوهات بألوان دقيقة وتفاصيل واضحة، مع تجربة استخدام سلسة وميزات ذكاء اصطناعي متطورة.