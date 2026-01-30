قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
دعاء المغرب.. أدعية لا ترد مع الأذان في 12 شعبان وتفتح لك أبواب الرحمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تغلق شبكة خبيثة استخدمت سرا لاختراق هواتف أندرويد.. آيفون 16 الهاتف الأكثر مبيعا في العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

اختراق هائل يهز فيسبوك وجيميل.. تسريب يطال 149 مليون حساب
 

كشف تقرير حديث نشرته شركة ExpressVPN عن تسريب مزعوم لبيانات تسجيل الدخول، تشمل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، لأكثر من 149 مليون حساب تابع لشركات وخدمات إنترنت شهيرة، من بينها فيسبوك وجيميل وإنستجرام ونتفليكس.


هل يقرأ مساعد جوجل الجديد رسائل Gmail؟.. إليك طريقة إيقافه
 

أطلقت شركة جوجل Google، تحديثا واسع النطاق لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، حولها إلى مساعد شخصي ذكي يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، لكنها أثارت في الوقت ذاته مخاوف وتساؤلات بشأن الخصوصية وأمن البيانات. 


زوكربيرج يكشف عن أدوات تسوق ذكية ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة
 

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، مارك زوكربيرج، أن مستخدمي الشركة سيبدؤون خلال الأشهر القليلة المقبلة في رؤية نماذج ومنتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، في إطار توسع ميتا المتسارع في هذا المجال.


7 هواتف آيفون تتصدر القائمة.. ما هو الهاتف الأكثر مبيعا في العالم؟
 

سيطرت أجهزة شركة آبل Apple، على قائمة أفضل الهواتف الذكية مبيعا عالميا لعام 2025، وفقا لتقرير Counterpoint Research الأخير، حيث تصدر هاتف iPhone 16 القائمة يليه iPhone 16 Pro Max وiPhone 16 Pro، ما يعكس نجاحا كبيرا لعائلة iPhone 16 بعد أن كانت في المركز العاشر خلال 2024.

جوجل تغلق شبكة خبيثة استخدمت سرا لاختراق هواتف أندرويد
 

أعلنت شركة جوجل، مؤخرا عن القضاء على شبكة خبيثة كان يديرها مستخدمون ضارون، استغلوا من خلالها الهواتف والحواسيب والأجهزة الذكية كـ"بوابات إنترنت" دون علم أصحابها، ودون دفع أي رسوم.

أبل تحمي خصوصيتك.. ميزة جديدة في آيفون تحد من تتبع موقعك بدقة

 

أطلقت شركة آبل، هذا الأسبوع ميزة أمان جديدة على بعض طرازات هواتف آيفون وأجهزة iPad الحديثة، تهدف إلى جعل من الصعب على أجهزة الأمن والجواسيس والمخترقين الحصول على بيانات الموقع الدقيقة للمستخدم من مزود الخدمة.


تسريب أسعار سلسلة Galaxy S26 قبل الإطلاق العالمي

 

أشارت تسريبات جديدة إلى أن سلسلة سامسونج Galaxy S26 قد تطلق في الهند والأسواق العالمية الشهر المقبل، وأن أسعار جميع الطرازات في هذه المجموعة الرائدة قد تم تسريبها على الإنترنت.


كاميرات خرافية في جيبك.. أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026

 

أصبح اختيار أفضل هواتف الكاميرا أكثر تحديا من أي وقت مضى، خاصة مع تنوع الخيارات بين آيفون وأندرويد، وبين الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج وجوجل، حيث يبحث المستخدمون عن هواتف تلتقط الصور والفيديوهات بألوان دقيقة وتفاصيل واضحة، مع تجربة استخدام سلسة وميزات ذكاء اصطناعي متطورة.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

جامعة القاهرة

علوم القاهرة تطلق مبادرة إضاءات بحثية لمد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع

مجمع كبار بلا مأوى

فريق التدخل السريع بالتضامن يكثف حملاته وينقذ ثلاث حالات بلا مأوى

جانب من الفاعليات

جامعة عين شمس تحصد 29 ميدالية في دورة ألعاب الشهيد الرفاعي الـ53

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

