زوكربيرج يكشف عن أدوات تسوق ذكية ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، مارك زوكربيرج، أن مستخدمي الشركة سيبدؤون خلال الأشهر القليلة المقبلة في رؤية نماذج ومنتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، في إطار توسع ميتا المتسارع في هذا المجال.

وقال زوكربيرج، خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين يوم الأربعاء، إن شركة “ميتا” أعادت في عام 2025 بناء الأسس الرئيسية لبرنامجها الخاص بالذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى إعادة هيكلة مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وأضاف: “خلال الأشهر القادمة، سنبدأ في طرح نماذج ومنتجات جديدة، وأتوقع أن نواصل دفع حدود الابتكار بوتيرة متصاعدة على مدار العام المقبل”.

أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعي

ورغم عدم كشفه عن جداول زمنية محددة أو منتجات بعينها، أشار زوكربيرج إلى أن التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية “ميتا” المستقبلية.

وأوضح أن أدوات تسوق ذكية تعتمد على ما يعرف بـ"الوكلاء الرقميين" ستساعد المستخدمين على العثور على المنتجات الأنسب من بين الشركات المدرجة في منصات “ميتا”.

وتنسجم هذه الرؤية مع توجه أوسع في قطاع التكنولوجيا نحو تطوير مساعدين للتسوق مدعومين بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت كل من جوجل وOpenAI منصات مشابهة لإجراء معاملات ذكية، بمشاركة شركات كبرى مثل Stripe وUber.

ورغم أن مختبرات ذكاء اصطناعي أخرى سبقت في بناء بنى تحتية تقنية متقدمة، ترى “ميتا” أن ميزتها التنافسية تكمن في حجم البيانات الشخصية التي تمتلكها.

وقال زوكربيرج: “بدأنا نلمس إمكانات الذكاء الاصطناعي القادر على فهم السياق الشخصي للمستخدم، بما يشمل تاريخه واهتماماته ومحتواه وعلاقاته، هذا السياق الفريد هو ما يمنح الوكلاء الذكيين قيمتهم، ونعتقد أن “ميتا” قادرة على تقديم تجربة شخصية غير مسبوقة”.

مارك زوكربيرج

وفي ديسمبر الماضي، استحوذت “ميتا” على شركة Manus المتخصصة في تطوير الوكلاء الذكيين متعددي الاستخدامات، مؤكدة حينها أنها ستواصل تشغيل الخدمة ودمج تقنياتها في منتجاتها المختلفة.

وجاءت تصريحات زوكربيرج بالتزامن مع إعلان نتائج “ميتا” المالية الفصلية، التي كشفت عن زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية.

وتتوقع الشركة إنفاق ما بين 115 و135 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026، مقارنة بـ72 مليار دولار في عام 2025.

وكانت “ميتا” قد واجهت في السابق انتقادات من مستثمرين بسبب غموض الرؤية حول كيفية تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية مباشرة. إلا أن زوكربيرج شدد خلال الاتصال على أن نتائج عمل مختبرات الذكاء الاصطناعي ستصبح ملموسة للجمهور قريبا.

وقال في ختام حديثه: “سيكون هذا عاما محوريا لتقديم الذكاء الفائق الشخصي، وتسريع نمو أعمالنا، وبناء بنية تحتية للمستقبل، وإعادة تشكيل طريقة عمل الشركة خلال السنوات المقبلة”.