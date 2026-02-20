برلمانية: حادث بورسعيد يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الطرق لحماية الأرواح

أعربت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ حزنها وأسفها إزاء حادث بورسعيد المؤلم، الذي أسفر عن سقوط ضحايا من عمال مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لأهالي المطرية ولأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الإتربي أن تكرار مثل هذه الحوادث يستوجب تشديد الرقابة الصارمة على الطرق السريعة، وتكثيف إجراءات المتابعة والتفتيش على المركبات، لا سيما سيارات النقل الثقيل، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة المرورية وقوانين المرور دون تهاون.

تحركات الحكومة السريعة

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بـتحركات الحكومة السريعة في التعامل مع الحادث، من خلال المتابعة الميدانية، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الدعم والرعاية الطبية للمصابين، وصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، مؤكدة أهمية الاستمرار في مراجعة منظومة السلامة على الطرق وتكثيف الحملات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشددت الإتربي على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتشريعية للحد من الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم، مؤكدة أن أمن المواطن وسلامته يأتي على رأس أولويات الدولة.