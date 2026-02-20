قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلماني: تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على زيادة المبالغ المالية

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ماجدة بدوى

رحب النائب سمير البيومي، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي بلغت 40.3 مليار جنيه، إضافة لما هو مقرر في الموازنة العامة، والتي يبدا تطبيقها فوراً وحتى 30 يونيو المقبل. والتي تضمنت تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي، حيث سيتم صرف مبلغ نقدي (400 جنيه) لكل بطاقة تموينية على دفعتين (قبل شهر رمضان، وقبل عيد الفطر).

وفي السياق؛ يرى النائب سمير البيومي، أن قرار منح دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لأسر برنامج تكافل وكرامة يُعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه في الوقت ذاته قد لا يكون كافيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فمع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، أصبحت الأعباء المعيشية أثقل على كاهل الأسر محدودة الدخل، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الدعم لتلبية احتياجاتها اليومية من غذاء ودواء وتعليم.

مؤكدًا أن إعادة النظر في قيمة الزيادة أمر ضروري لضمان تحقيق الهدف الحقيقي من البرنامج، وهو توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأسر التي تعولها نساء. فالدعم النقدي يجب أن يكون متناسبًا مع المتغيرات الاقتصادية، وأن يخضع لمراجعة دورية تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

كما أشار "البيومي" إلى أن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على زيادة المبالغ المالية، بل يتطلب أيضًا تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية. ومن ثم، فإن رفع قيمة الدعم قد يسهم في تخفيف حدة الضغوط المعيشية، ويعزز من استقرار هذه الأسر وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

يّكر أنه بدء صرف المنحة منذ ظهر الخميس 19 فبراير الجاري، تصبح الزيادة متاحة للصرف اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا، من خلال عدة منافذ البريد، ATM، مكاتب نقاط البيع لدى تجار التموين.

النواب مجلس النواب النائب سمير البيومي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

