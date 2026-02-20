برلماني: تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على زيادة المبالغ المالية

رحب النائب سمير البيومي، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي بلغت 40.3 مليار جنيه، إضافة لما هو مقرر في الموازنة العامة، والتي يبدا تطبيقها فوراً وحتى 30 يونيو المقبل. والتي تضمنت تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي، حيث سيتم صرف مبلغ نقدي (400 جنيه) لكل بطاقة تموينية على دفعتين (قبل شهر رمضان، وقبل عيد الفطر).

وفي السياق؛ يرى النائب سمير البيومي، أن قرار منح دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لأسر برنامج تكافل وكرامة يُعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه في الوقت ذاته قد لا يكون كافيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فمع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، أصبحت الأعباء المعيشية أثقل على كاهل الأسر محدودة الدخل، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الدعم لتلبية احتياجاتها اليومية من غذاء ودواء وتعليم.

مؤكدًا أن إعادة النظر في قيمة الزيادة أمر ضروري لضمان تحقيق الهدف الحقيقي من البرنامج، وهو توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأسر التي تعولها نساء. فالدعم النقدي يجب أن يكون متناسبًا مع المتغيرات الاقتصادية، وأن يخضع لمراجعة دورية تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

كما أشار "البيومي" إلى أن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على زيادة المبالغ المالية، بل يتطلب أيضًا تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية. ومن ثم، فإن رفع قيمة الدعم قد يسهم في تخفيف حدة الضغوط المعيشية، ويعزز من استقرار هذه الأسر وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

يّكر أنه بدء صرف المنحة منذ ظهر الخميس 19 فبراير الجاري، تصبح الزيادة متاحة للصرف اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا، من خلال عدة منافذ البريد، ATM، مكاتب نقاط البيع لدى تجار التموين.