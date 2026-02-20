قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لربط الأجور بالتضخم وتفعيل التسعير الإلزامي

مرتبات
مرتبات
عبد الرحمن سرحان

في ظل تصاعد الضغوط المعيشية ودخول شهر رمضان، تتزايد المطالبات البرلمانية للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من موجات الغلاء، وسط تأكيدات بأن استقرار الأسعار لم يعد خيارًا بل ضرورة اجتماعية واقتصادية لضمان الأمن المعيشي.

في هذا السياق، أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بـ مجلس النواب، أن شهر رمضان لا يجب أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن مسؤولية ضبط الأسعار تقع مباشرة على عاتق الحكومة، وتتطلب تحركًا حاسمًا لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في السلع الأساسية.

وأوضح أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري نتيجة موجات الغلاء المتتالية تستوجب تشديد الرقابة التموينية بشكل فعلي، وعدم الاكتفاء بحملات وصفها بـ«الشكلية»، متسائلًا عن أسباب غياب سقف سعري واضح للسلع الأساسية، وآليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين.

ربط الأجور بالتضخم

وطالب عضو لجنة الزراعة بضرورة ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن أي سياسة اقتصادية لا تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس اليومية تحتاج إلى مراجعة جادة.

وأشار إلى أن حماية المواطن من آثار التضخم يجب أن تكون أولوية، من خلال سياسات واضحة تحقق توازنًا بين مؤشرات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

تسعير إلزامي وحزمة إجراءات عاجلة

ودعا النائب إلى تفعيل نظام التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، إلى جانب تنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنح الأجهزة الرقابية صلاحيات أوسع لمواجهة المخالفات.

كما طالب بتطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، مع إطلاق منصات بيع حكومية فعالة تكون بديلًا حقيقيًا لمواجهة جشع بعض التجار، وتكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة.

واقترح إنشاء «قائمة سوداء» على مستوى المحافظات تضم أسماء المتورطين في مخالفات التسعير، باعتبارها رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المواطنين «خط أحمر».

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بمؤشرات النمو والأرقام الرسمية، بل بمدى قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة، مشددًا على أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار الغلاء تمثل التزامًا وطنيًا يتطلب تحركًا سريعًا وفعّالًا من جميع الجهات المعنية.

النواب الاجور مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

صحاب الارض

بيتر ميمي يعتذر عن خطأ في مسلسل صحاب الأرض

سليمان عيد و نجلة

نجل سليمان عيد يشارك في الموسم الرمضاني

خالد سليم

خالد سليم رفقة أسرته في أحدث ظهور له

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد