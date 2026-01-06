قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رغم سخرية ترامب من جوستافو.. كولومبيا تواصل تعاونها مع أمريكا في مكافحة المخدرات

محمد على

أكد مسؤولان كولومبيان، أن البلاد ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات باستخدام المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا الأمريكية.

جاء هذا الإعلان من وزير الداخلية أرماندو بينيديتي ووزير العدل أندريس إيداراجا بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي جوستافو بيترو بـ"المريض"، وإقراره بإمكانية شنّ عملية عسكرية أمريكية في البلاد.

سبق ورفض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، يوم الأحد الماضي، تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، الذي اتهمه بدوره بأنه تاجر مخدرات.

شنت القوات الأمريكية هجومًا على كاراكاس فجر السبت، وقصفت أهدافًا عسكرية في عملية مداهمة مفاجئة لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من السلطة، وفرض سيطرة واشنطن على الدولة الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) يوم الأحد، وجه ترامب تهديدات مماثلة بعمل عسكري ضد كولومبيا، قائلاً إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية "مريضة للغاية أيضًا" و"يديرها رجل مريض يحب تصنيع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "لديه مصانع لإنتاج الكوكايين، ولن يستمر في ذلك طويلًا".

وعندما سُئل عما إذا كان التدخل العسكري المماثل لما حدث في فنزويلا مطروحًا في كولومبيا، قال الرئيس الجمهوري: "يبدو هذا جيدًا بالنسبة لي".

وادعى ترامب، دون تقديم أي دليل: "أنتم تعرفون السبب، لأنهم يقتلون الكثير من الناس".

