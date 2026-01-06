إسرائيل تعلن عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بالشمال

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) يوم الثلاثاء عن تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى H5N1 في مزرعة شمال الأراضي المحتلة.

وأُعلن عن تفشي المرض، وهو الأول من نوعه في كيان إسرائيل منذ عام، في قطيع من ألفي بطة في قرية سديه يعقوب، ما أدى إلى نفوق 90 ​​طائراً، وفقاً لما ذكرته منظمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تتخذ من باريس مقراً لها، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات الإسرائيلية.

وقد تم إعدام الطيور المتبقية كإجراء احترازي.



وقد أثار انتشار إنفلونزا الطيور، والتي تسمى عادةً إنفلونزا الطيور، مخاوف بين الحكومات وصناعة الدواجن بعد أن دمرت قطعان الدواجن في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر.