أخبار العالم

العملات الرقمية ترتفع و"بيتكوين" يستقر فوق 93 ألف دولار مع تحسن شهية المخاطرة

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

شهدت غالبية العملات الرقمية، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاعات ملحوظة مستفيدة من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، في حين استقرت عملة "بيتكوين" أعلى مستوى 93 ألف دولار، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بشركات الخزينة التي حدت من تقدمها خلال الجلسة.


وذكرت بيانات منصة "كوين ماكت كاب" أن "بيتكوين" استقرت عند 93,276.7 دولار، بعد أن تكبدت خسائر تجاوزت 6% خلال عام 2025.


وسجلت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية عالميا، ارتفاعا بنسبة 2% ليصل إلى 3,220.24 دولار، بينما ارتفعت BNB بنسبة 0.6%.


وتصدرت عملة ريبل XRP المكاسب، إذ صعدت بنسبة 12% مدفوعة بتدفقات رأسمالية كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، إضافة إلى تراجع المعروض المتاح منها في البورصات.


كما ارتفعت سولانا وكاردانو بنسبة 2.5% و5.5% على التوالي، فيما سجلت عملات الميم دوجكوين و$TRUMP زيادة بنسبة 0.4% و2.6% على التوالي.


وكشفت شركة ستراتيجي، أكبر مالك للبيتكوين عالميا، أمس /الاثنين/ عن خسائر غير محققة ضخمة في الأصول الرقمية خلال الربع الرابع من 2025، حيث انخفضت قيمة ممتلكاتها بشكل كبير على مدار العام الماضي.


وأعلنت الشركة، التابعة لمايكل سايلور، عن خسائر غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025، مرتبطة بشكل أساسي بانخفاض قيمة البيتكوين، وهو أكبر أصولها الرقمية.


ولم تتوفر بيانات قابلة للمقارنة مباشرة للربع الرابع من عام 2024، الذي سجلت خلاله الشركة صافي خسارة بلغت 670.8 مليون دولار.


وتتبنى ستراتيجي منذ العام الماضي معايير محاسبية جديدة تلزمها بتضمين القيمة العادلة لممتلكاتها من البيتكوين ضمن أرباحها، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في نتائجها الفصلية.


كما انخفضت أسهم خزينة البيتكوين للشركة بنحو 50% خلال عام 2025، متأثرة بتراجع ثقة المستثمرين في استراتيجيتها طويلة الأمد لتخزين العملات الرقمية، إضافة إلى انخفاض مستمر في سعر البيتكوين وعدم إدراج الشركة في مؤشر أسهم أمريكي رئيسي، مما أثر على معنويات السوق تجاهها.


وأثار انخفاض سعر سهم ستراتيجي مخاوف من احتمال اضطرار الشركة لبيع جزء من ممتلكاتها لتلبية الالتزامات المستقبلية تجاه الديون والمساهمين، وهو ما قد يضغط على سعر البيتكوين في الأسواق العالمية.

