مساء الجمعة| قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة ..تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من الطالبية حتى المريوطية، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ١٢ /٢٠٢٥ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧/ ١٢ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم قطر ٢٠٠ مم بشارع حسن متولي، والمتعارض مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.