رمضان 2026.. إليسا تغني تتر مسلسل «على قد الحب»

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب"، أن النجمة اللبنانية إليسا ستغني أغنية تتر المسلسل.

التتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، فيما تتولى شركة craftmedia لحمدي بدر التوزيع الخارجي للأغنية، وهي من إنتاج s productions لسالي والي & craft media، ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ويعد من أبرز الأعمال المرتقبة في سباق رمضان 2026.

كما يضم فريق عمل أغنية التتر كلا من تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، "باص جيتار" سيكا، صولو كمانجه محمد علي، مكساچ وماستر نادر حمدي، إدارة إنتاج رامز سليمان.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.