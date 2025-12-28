نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر

عاين ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن طريق أم دينار تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق الرابط بين قري أم دينار وكفر حجازي والرهاوي بطول 2.5 كم ويعتبر طريق موازي لطريق المناشي الخطاطبة، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية التي تربط بين القري داخل المراكز والعمل علي تحسين كفاءتها لتوفير محاور مرورية تساهم في تخفيف الكثافة المرورية علي الطرق الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية.

كما تفقد الشهابي، قرى أم دينار وكفر حجازي والرهاوي لمتابعه أعمال النظافة والأشغالات داخل القرية.

ووجه نائب محافظ الجيزة، مسئولي الصرف الزراعي بسرعة تطهير مصرف أم دينار داخل القرية.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

من ناحية أخرى تابع الشهابي، معدلات تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي بقري أم دينار والرهاوي مشددا بتكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروعات لدخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمتابعة أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة الزمر حتي مزلقان الجلاتمة.

ووجه النائب بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمعدلات الاداء وفق الجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الإنجاز.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، اللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز منشأة القناطر والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس محمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة للتوزيع .