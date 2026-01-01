قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عام من البناء والإنجازات.. الشباب والرياضة بالجيزة نموذج ناجح خلال2025

وزير الشباب والرياضة ووكيله بالجيزة
أحمد زهران

ودّعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، عامًا حافلًا بالأحداث الرياضية والنجاحات والإنجازات المتنوعة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، في عامٍ 2025، ويمكن وصفه بحق بأنه عام البناء والعمل المستمر، والذي عكس رؤية الدولة المصرية في تمكين النشء والشباب، وترسيخ دور الرياضة كأحد محركات التنمية المجتمعية.

ويُعد نجاح مديرية الشباب والرياضة بالجيزة جزءًا لا يتجزأ من نجاح وزارة الشباب والرياضة، في ظل قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وامتدادًا للدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضة المصرية، والذي يؤكد دائمًا على أهمية ممارسة الرياضة، والاهتمام بالبنية التحتية للهيئات الشبابية والرياضية، وبناء الإنسان المصري صحيًا وبدنيًا وفكريًا.

وخلال عام 2025، نجحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة بالمحافظة، وبجهود جميع العاملين، في إبراز الدور الحيوي لمراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، مفتوحة أمام جميع الفئات العمرية على مدار العام، من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات والأنشطة والمشروعات، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة و المديرية.

وعلى مدار العام، فتحت أبوابها ، مقدمة حزمة متنوعة من البرامج الهادفة التي لامست احتياجات المجتمع، وأسهمت في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، بدنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والمبادرات المجتمعية.

وجاءت إنجازات المديرية بالأرقام لتؤكد حجم العمل المبذول،

حيث قدم قطاع الشباب عدد 1712 برنامجًا، استفاد منها 172,650 مستفيدًا، بينما نفذ قطاع الرياضة عدد 214 برنامجًا رياضيًا، استفاد منها 43,950 مستفيدًا.

كذلك نفذت الإدارات الفرعية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة عدد 8200 برنامج على مدار العام، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 560,212 مستفيدًا،
كذلك حقق عدد كبير من أبناء المحافظة بطولات رياضية عن طريق المشاركة في المحافل الدولية وعلى مستوى الجمهورية صعوداً من المحافظة ولا سيما ابطال الجيزة من ذوي الهمم.
إلى جانب تنفيذ 36 مبادرة مجتمعية، استفاد منها ما يقارب من 3 مليون مستفيدًا، بما يعكس اتساع دائرة التأثير المجتمعي للمديرية.

وفي إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم "قادرون باختلاف" قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإنشاء 6 مراكز تخاطب جديدة بمراكز شباب (وردان – مسجد موسى – إمبابة – كرداسة – وتنمية شبابية الحوامدية – الجزيرة 2)، ليصل إجمالي عدد مراكز التخاطب إلى 10 مراكز، استفاد منها 2350 مستفيدًا، كما تم تنفيذ 11 مشروعًا مخصصًا لأبنائنا من ذوي الهمم، بواقع 1800 مستفيد، تأكيدًا على مبدأ الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

وشهد عام 2025 تميزًا ملحوظًا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة في مجال الاستثمار الرياضي، حيث حققت 889,219 جنيهاً عوائد مشروعات وما يقارب من مليار جنيه قيمه انشاءية مضافة إلى البنية التحتية ، تلك الإنجازات الملموسة أسهمت في تعظيم الموارد والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الهيئات الشبابية، وهو ما تُوّج بتوجيه الشكر من معالي وزير الشباب والرياضة للمديرية، تقديرًا لجهودها في هذا الملف الحيوي.

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهي تودّع عام 2025، استمرارها في البناء والعمل، واستكمال مسيرة النجاحات، وفتح مراكز الشباب لتكون مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، تخدم جميع المترددين من مختلف الأعمار، في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة ودعم ورعاية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ،وخطة الدولة لبناء الإنسان المصري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور الصبروط ، أن ما تحقق خلال عام 2025 هو نتاج عمل جماعي وجهد متواصل على مدار العام، قائلًا:
"عام 2025 كان عامًا استثنائيًا في حجم العمل والإنجاز داخل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عملنا وفق رؤية واضحة تستهدف النشء والشباب وجميع الفئات العمرية، ونجحنا في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية تخدم المواطن في كل مكان.

محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة ملاعب الجيزة

