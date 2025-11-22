بـ عصا حديدية | حبس شخص تعدى على سائق نقل جماعي في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس قائد سيارة ملاكي؛ بتهمة التعدي على قائد سيارة "نقل جماعي" وتكسير الزجاج الجانبي لسيارته باستخدام عصا حديدية؛ وذلك حال سيرهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قائد سيارة ملاكي يتعدى على قائد سيارة "نقل جماعي"

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله تعدي قائد سيارة ملاكي على قائد سيارة "نقل جماعي" وتكسير الزجاج الجانبى لسيارته باستخدام عصا حديدية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشان، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته (العصا الحديدية "المستخدمة في التعدي")، وبمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة؛ لقيام قائد سيارة النقل الجماعي بالاصطدام به وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته، ورفضه إصلاحها.

واتخذت الإجراءات القانونية.