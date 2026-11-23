شهدت مدرجات جماهير النادي الأهلي حالة من الغضب الشديد، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي توجه رسائل غاضبة للخطيب وسيد عبد الحفيظ

وعبرت جماهير القلعة الحمراء عن استيائها من النتيجة والمستوى الذي ظهر به الفريق خلال المباراة، ووجهت انتقادات حادة للاعبين والجهاز الفني، من خلال مجموعة من الهتافات الغاضبة التي رددتها عقب الخسارة.

وكان من أبرز هتافات الجماهير: «روح يا عموتة»، و«لاعيبة عالة مفيش رجالة»، في إشارة إلى حالة عدم الرضا عن أداء الفريق خلال مواجهة بيراميدز.

ولم تتوقف انتقادات الجماهير عند اللاعبين والجهاز الفني، بل امتدت إلى مجلس إدارة النادي، حيث وجهت رسائل مباشرة إلى المسؤولين، مرددة: «اصحى يا سيد»، و«يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا».

كما شددت الجماهير في هتاف آخر على ضرورة وضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات، قائلة: «افهم بقى يا عم مصلحة الأهلي أهم».

وتأتي حالة الغضب الجماهيري في أعقاب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي زادت من حدة الانتقادات داخل المدرجات، ووضعت الجهاز الفني ومجلس الإدارة أمام مطالب جماهيرية بمراجعة الأوضاع داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.