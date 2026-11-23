شنّ الإعلامي عمرو أديب هجوماً على لاعبي النادي الأهلي، بسبب تراجع الأداء والنتائج، مؤكداً أن هناك حالة من الدلع غير الطبيعي داخل الفريق، وأن لاعبي الأهلي يجب أن يدركوا جيداً قيمة وقميص النادي الذي يمثلونه.

وأكد أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز لا يأتي بالحظ أو بالاعتماد على أسماء اللاعبين فقط، وإنما يحتاج إلى العرق والجهد والقتال داخل الملعب، مشدداً على أن ما يقدمه لاعبو الأهلي حالياً لا يعكس قيمة النادي وتاريخه وجماهيره.

وفي المقابل، أشار إلى المستوى الذي يقدمه بيراميدز تحت قيادة مدربه موكوينا، مشيداً بأداء لاعبيه واستقرار نتائج الفريق، وقدرتهم على المنافسة بقوة على لقب الدوري.

اشتعال المنافسة على قمة جدول الدوري

وأضاف أن جماهير الأهلي تنتظر من لاعبيها أداءً يليق باسم النادي وتاريخه، وليس مجرد الاعتماد على النجوم والأسماء، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على قمة جدول الدوري، وابتعاد بيراميدز بالصدارة.