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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحوش الفئة المتوسطة .. فيفو تغزو الأسواق بهاتفي V80 Lite وS2 FE

هاتف فيفو إس 2 إف
هاتف فيفو إس 2 إف
لمياء الياسين

أطلقت شركة فيفو هواتف ذكية مزودة ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP69 في فئة الهواتف متوسطة المدى، وذلك بشكل أساسي من خلال هاتف فيفو إس 2 إف إي وهاتف Vivo V80 Lite 5G 

ويأتي الهاتف بتصميم نحيف بسمك يتراوح بين 8.59 ملم و 8.69 ملم تقريبًا، على الرغم من سعة البطارية الهائلة.

مواصفات وميزات هاتف  فيفو

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة .
أما عن المعالج فوفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي بشرائح MediaTek Dimensity 7300e 5G.

أما عن مواصفات الشحن فيأتي الهاتف بسعة 10000 مللي أمبير باستخدام تقنية السيليكون الكربوني / BlueVolt، مقترنة بشحن سريع بقوة 44 وات أ.

ويعد من الميزات الآخرى للجهاز  مواصفات التصوير فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 16 مع OriginOS 6.


 

الأسعار والتوافر

يأتي  هاتف  Vivo S2 FE بسعره من 38,999 روبية هندية بحوالي 410 دولار أمريكي.لطراز 6 جيجابايت/128 جيجابايت و 42,999 روبية هندية لإصدار 8 جيجابايت/128 جيجابايت.
أما هاتف  Vivo V80 Lite 5G فيأتي بحوالي 330-399 دولارًا أمريكيًا.

شركة فيفو هواتف ذكية بطارية ضخمة هاتف Vivo V80 Lite 5G هاتف فيفو إس 2 إف إي نظام التشغيل أندرويد 16

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