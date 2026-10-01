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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب موعد إطلاق هواتف جالاكسي S27.. وأزمة حرارة تهدد النسخة الأقوى

جالاكسي S27
جالاكسي S27
احمد الشريف

كشفت أحدث التسريبات التقنية عن خطة شركة "سامسونج" لتسريع موعد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة "جالاكسي إس 27".

وتستعد الشركة لطرح الأجهزة في الأسواق قبل الموعد المعتاد سنوياً.

موعد مبكر ومواصفات خارقة

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، اختارت الشركة الكورية الجنوبية بالفعل القطع الأساسية للهواتف الجديدة. وأكد أحد المدونين البارزين في كوريا أن الإطلاق الرسمي سيكون خلال شهر يناير القادم. 

وقد يتأخر الموعد قليلاً حتى شهر فبراير كحد أقصى. ودخلت الهواتف حالياً في مرحلة التجهيز والجدولة للبدء في الإنتاج الضخم داخل المصانع. 

وتدرس الشركة حالياً إضافة تقنيات أحدث وأسرع في الذاكرة ومساحة التخزين لنسختي "برو" و"ألترا". 

وستجعل هذه التحديثات تحديداً الهاتف يفتح التطبيقات الثقيلة وينقل الملفات الكبيرة بلمح البصر دون أي بطء.

تكلفة باهظة وخطة لتجنب الخسائر

ولكن هذه التحديثات القوية تسببت في أزمة حقيقية لشركة سامسونج. 

فقد أدت إلى زيادة تكلفة تصنيع الهواتف الجديدة بشكل ملحوظ ومقلق. 

ولتجنب التعرض لأي خسائر مالية، لجأت الشركة إلى حلول بديلة وسريعة. حيث طلبت من مورديها تقليل كميات القطع المطلوبة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. 

وتهدف الإدارة من هذا القرار إلى تصنيع عدد أقل من الهواتف بدلاً من بيعها بخسارة في الأسواق. 

كما اضطرت الشركة في وقت سابق لرفع أسعار هواتفها الحالية لتعويض هذه النفقات الإضافية الكبيرة.

أزمة حرارة تواجه أقوى هاتف

وإلى جانب المشاكل المالية، ظهرت أزمة فنية تعرقل سير الإنتاج. حيث تواجه سامسونج تأخيراً واضحاً في اختبارات هاتف "جالاكسي إس 27 ألترا"، وهو الإصدار الأغلى والأقوى في السلسلة. 

وحدث هذا التأخير المقلق بسبب تقارير تشير لارتفاع حرارة المعالج الجديد من شركة "كوالكوم". 

والمعالج ببساطة هو العقل الإلكتروني الذي يدير كل العمليات داخل الهاتف. 

وقد تضطر سامسونج لتغيير خطتها واستخدام معالج آخر من إنتاجها الخاص كبديل سريع لإنقاذ الموقف. 

ورغم نفي "كوالكوم" المتكرر لوجود أي مشكلة تتعلق بالحرارة، لا تزال الأمور غير محسومة تماماً حتى تبدأ مرحلة التصنيع الفعلي.

جالاكسي إس 27 سامسونج تسريبات كوالكوم

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