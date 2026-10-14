خفيفة كالهواء.. نظارات سامسونج الذكية تزن 41 جراماً فقط بتصميمات مبهرة

تتصدر شركة "سامسونج" المشهد التقني من جديد باستعدادها لإطلاق نظاراتها الذكية الأولى، والتي جاءت بتسريبات حصرية تكشف عن وزن خفيف جداً يقلب موازين المنافسة مع الشركات الأخرى.

وزن الريشة يريح عينيك

وبحسب تقرير حصري نشره موقع "سامي جورو" التقني، فإن نظارات سامسونج المرتقبة تتميز بوزن مذهل لا يتجاوز 41 جراماً للنسخة المزودة بعدسات عادية.

ويعتبر هذا الوزن أخف من كرة الجولف الصغيرة، بل وأخف من نظارات "ميتا" المنافسة التي تزن حوالي 50 جراماً.

وبفضل هذا التصميم النحيف والخفيف، ستتمكن من ارتداء النظارة طوال اليوم دون أن تشعر بأي ثقل مزعج على أنفك أو أذنيك، مع العلم أن الوزن قد يزيد قليلاً إذا اخترت عدسات طبية مخصصة لضعف النظر.

عقل ذكي وكاميرا خفية بدون شاشة

وأوضح التقرير مفاجأة غير متوقعة، وهي أن هذه النظارة لا تحتوي على شاشة عرض صغيرة كما كان يشاع.

بدلاً من ذلك، تعتمد بالكامل على الصوت والمساعد الذكي، حيث زودت الشركة النظارة بمكبرات صوت صغيرة بالقرب من الأذن لتتحدث مع الذكاء الاصطناعي "جيمناي" من جوجل، والذي يجيب على أسئلتك فوراً.

كما تحمل النظارة كاميرا خفية بدقة 12 ميجابكسل يمكنها تصوير مقاطع فيديو عالية الوضوح بدقة (3K).

وكل هذا يعمل بسلاسة بفضل معالج "سناب دراجون" مخصص للنظارات، ومساحة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت لتسجيل كل لحظاتك.

بطارية تصمد وشركاء أناقة عالميين

ولإرضاء جميع الأذواق، تعاونت سامسونج مع أشهر ماركات النظارات العالمية مثل "واربي باركر" و"جنتل مونستر" لتصميم أشكال عصرية وأنيقة تناسب الجميع.

وتقدم هذه الشركات عشرات الأشكال والألوان، من المربع والدائري وحتى الألوان الجريئة كالعنابي والبنفسجي الفاتح.

أما بالنسبة للطاقة، فتستمر بطارية النظارة في العمل حتى 9 ساعات متواصلة. والمفاجأة أن علبة النظارة تعمل كشاحن متنقل يمكنه إبقاء النظارة تعمل لـ 72 ساعة إضافية.

موعد الطرح ودعم الهواتف الأخرى

وختم الخبراء التقرير بالإشارة إلى أن إطلاق النظارة من المتوقع أن يكون في شهر نوفمبر القادم. والخبر السعيد هو أنك لن تكون مجبراً على استخدام هاتف سامسونج حديث لربط النظارة به، فهي تعمل مع أي هاتف أندرويد آخر وحتى أجهزة الآيفون في الميزات الأساسية.

ولكن للاستمتاع بكل مميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بسامسونج، ستحتاج إلى أحد هواتف الشركة الحديثة من عائلات "جالاكسي إس" أو الهواتف القابلة للطي.