وحش الفئة المتوسطة.. سامسونج تكشف مواصفات جالاكسي F70 5G وموعد طرحه

أعلنت شركة "سامسونج" رسمياً عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد "جالاكسي إف 70 فايف جي" (Galaxy F70 5G)، والذي يأتي بمواصفات قوية تنافس بشراسة في سوق الهواتف المتوسطة، مع دعم كامل لشبكات الجيل الخامس السريعة.

شاشة مذهلة وتصميم أنيق

وبحسب تقرير نشره موقع "جيزمو تشاينا" التقني، يتميز الهاتف الجديد بشاشة كبيرة وعالية النقاء بحجم 6.7 بوصة من نوع "سوبر أموليد".

وتضمن لك هذه الشاشة ألواناً زاهية وتفاصيل واضحة جداً عند مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الصور.

كما تدعم الشاشة سرعة تحديث تبلغ 120 هرتز، مما يجعل حركة التنقل بين البرامج والألعاب ناعمة جداً ومريحة للعين.

ويأتي الهاتف بتصميم عصري وأنيق مع حواف نحيفة ليناسب حجم اليد بشكل مريح.

أداء قوي وكاميرا تلتقط أدق التفاصيل

وأوضح التقرير أن سامسونج زودت هاتفها بعقل إلكتروني (معالج) متطور من شركة "كوالكوم"، وهو "سناب دراجون 7 الجيل الأول".

و يضمن لك هذا المعالج سرعة كبيرة في فتح التطبيقات وتشغيل الألعاب دون أي تقطيع مزعج.

ولعشاق التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجابكسل، مزودة بتقنية التثبيت البصري التي تمنع اهتزاز الصور أثناء التصوير، إلى جانب كاميرا واسعة لالتقاط صور جماعية رائعة.

بطارية تدوم وموعد الإطلاق

ولم تنس الشركة أهمية البطارية، حيث يأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير، تكفي لاستخدامك طوال اليوم براحة تامة. وإذا احتجت للشحن، يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 25 وات.

وأكدت سامسونج أنها ستطرح الهاتف رسمياً في الأسواق العالمية بداية من الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، ليكون متاحاً للجمهور بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن هاتف عملي وقوي.