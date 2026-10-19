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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ليست آبل أو سامسونج.. شركات غير متوقعة تكتسح تصنيف أفضل كابلات شحن سريع

.ليست أبل أو سامسونج.. شركات غير متوقعة تكتسح تصنيف أفضل كابلات شحن سريع
.ليست أبل أو سامسونج.. شركات غير متوقعة تكتسح تصنيف أفضل كابلات شحن سريع
لمياء الياسين

كشف تصنيف عالمي جديد شمل حوالي 11 شركة كبرى عن العديد من المفاجآت الصادمة  وذلك حول جودة كابلات الشحن السريع المطروحة في الأسواق، حيث تذيلت شركات التكنولوجيا العملاقة قائمة الترتيب وذلك مقابل صعود العلامات التجارية المتخصصة والتي قدمت معادلة أفضل للمستهلك.

تراجع صادم

على الجانب الآخر وفقاً للتقييم الأخير، قد جاءت العديد من الشركات الكبرى مثل شركة أبل، سامسونج، وبيتس  في المراتب الأخيرة وذلك كأبرز الخيارات للمشترين. ويعود هذا التراجع الصادم إلى عدة عوامل أساسية:

الأسعار المبالغ فيها: تفرض هذه الشركات أسعاراً مرتفعة جداً لا تتناسب مع القيمة الفعلية أو الجودة المقدمة مقارنة بالمنافسين.

ضعف المتانة وقوة التحمل: تفتقر كابلات هذه الشركات إلى القوة المطلوبة وذلك للاستخدام اليومي المستمر، مما يجعلها عرضة للتلف السريع والتشقق.

خيارات محدودة: تأتي المنتجات بخيارات شديدة المحدودية من حيث الأطوال المتوفرة أو الألوان.

فترات ضمان قصيرة: لا تتجاوز فترات الضمان التي توفرها هذه الشركات عاماً واحداً، مما يقلل من موثوقيتها كصفقة استثمارية طويلة الأجل للمستهلك العادي.

البدائل الأفضل

في المقابل، نجحت الشركات المتخصصة في الملحقات الإلكترونية في تصدر التقييمات بفضل تقديمها كابلات متينة تدعم الشحن السريع ونقل البيانات بكفاءة عالية. ومن أبرز هذه العلامات:

أنكر : تواصل سلسلة كابلات مثل Anker PowerLine وذلك إثبات جدارتها كإحدى أفضل الخيارات عالمياً. تتميز بتصميمها المغطى بالنايلون المضفر الذي يحمي الكابل من التلف عند الثني المتكرر، مما يمنحها عمراً افتراضياً طويلاً.


راف باور : تتيح خيارات عملية للغاية مثل الكابلات متعددة الرؤوس (3 في 1) التي تدعم منافذ Type-C، وMicro USB، وLightning في وقت واحد. وتصنع من خامات متينة ومقاومة للشد والقطع، مما يغني المستخدم عن حمل كابلات متعددة.

الفروقات التقنية ومعايير الاختيار

يوضح التقرير أن التحول نحو الاعتماد الكامل على كابلات Type-C يعود لسرعتها الفائقة في نقل الطاقة والبيانات مقارنة بكابلات Micro USB القديمة والبطيئة. 

يؤكد هذا التصنيف الجديد أن دفع مبالغ طائلة في الكابلات الأصلية للشركات المصنعة للهواتف لم يعد الخيار الأذكى، بل إن البدائل التجارية المتخصصة باتت تفوقها بمراحل من حيث القوة، والمرونة، والسعر العادل.

الشحن السريع علامات تجارية شركة أبل أسعاراً مرتفعة الكابلات التقليدية الشحن السريع الذكي

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