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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصنيف جديد يكشف أفضل وأسوأ كابلات الشحن السريع

كابلات الشحن
كابلات الشحن
احمد الشريف

نشر موقع "سلاش جير" التقني تصنيفاً شاملاً لأشهر كابلات الشحن ونقل البيانات بالأسواق العالمية، ليكشف عن مفاجآت صادمة حول أفضل وأسوأ العلامات التجارية المتاحة للمستخدمين.

صدمة لعملاء سامسونج وأبل

وبحسب التقييم الذي شمل 11 شركة عالمية، تذيلت العلامات الكبرى مثل "سامسونج" و"أبل" و"بيتس" قائمة الترتيب. 

وجاء هذا التراجع الصادم بسبب الأسعار المبالغ فيها جداً مقارنة بما تقدمه للمستهلك. 

فكابلات هذه الشركات تأتي بخيارات محدودة جداً في الطول والألوان، كما أنها تفتقر لقوة التحمل المطلوبة للاستخدام اليومي المستمر. 

وتوفر هذه الشركات فترات ضمان قصيرة لا تتجاوز عاماً واحداً، مما يجعلها صفقة غير موفقة للمشتري العادي.

البدائل الرخيصة تتفوق بجدارة

وأوضح التقرير أن الجودة العالية والموثوقية لا تتطلب دفع مبالغ طائلة. حيث تفوقت علامات تجارية اقتصادية مثل "أمازون بيسكس" و"يوجرين" على الشركات الكبرى بوضوح. 

تقدم فهذه الشركات كابلات مغطاة بطبقة متينة من القماش المضفر لحمايتها من القطع والتلف السريع. كما تدعم هذه الكابلات سرعات شحن هائلة تصل قدرتها إلى 240 وات. 

وتكفي هذه القوة الكبيرة لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسرعة فائقة، وبنصف سعر الشركات الكبرى تقريباً.

"أنكر" تتربع على عرش القائمة

واحتلت شركة "أنكر" المركز الأول كأفضل كابل متاح في السوق، تليها شركتا "كابل ماترز" و"بيلكن". 

وحصدت "أنكر" الصدارة بفضل تنوع منتجاتها وتقديمها كابلات قوية جداً تتحمل الثني لأكثر من 300 ألف مرة. 

وتميزت هذه الشركات الفائزة بوجود "رقائق إلكترونية ذكية" مدمجة داخل الكابل نفسه. 

ووظيفة هذه الرقائق الأساسية تنظيم مرور التيار الكهربائي بأمان تام لمنع احتراق هاتفك أو تلف بطاريتك، لتجمع هذه المنتجات الناجحة بين السعر الرخيص، والعمر الافتراضي الطويل، والأمان المطلق للمستخدم.

كابلات الشحن نقل البيانات الأسواق العالمية أبل سامسونج بيتس أمازون أنكر

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