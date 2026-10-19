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أخبار التكنولوجيا.. كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ وخبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ وخبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟

أخبار التكنولوجيا..
أخبار التكنولوجيا..
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاشة إضافية في ظهر آيفونك؟ تعرف على حافظة UGREEN Magic E-Ink الثورية

أطلقت شركة UGREEN حافظة الحماية المبتكرة Magic E-Ink Screen Case المخصصة لهواتف آيفون (وسلسلة Pro تحديداً)، والتي تمثل نقلة اقتصادية ومميزة في عالم ملحقات الهواتف الذكية

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

مع التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، باتت خصوصية البيانات الشخصية أمر صعب، حيث تعتمد الشركات الكبرى على القيام بمسح الويب وتحليل سلوك المستخدمين لتطوير نماذجها. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، قد تتوفر حاليًا العدي من آليات القانونية والتقنية والتي تتيح للمستخدمين إمكانية استعادة السيطرة على بياناتهم ومنع استخدامها في عمليات التدريب.
فيم يلي رصد لأبرز الخطوات العملية وذلك لحظر الشركات من استغلال بياناتك:

خبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة.. هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟

في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية خزانة لأسرارنا وبياناتنا المالية، بات يتردد سؤال مقلق: هل يمكن للمحتالين اختراق هاتفك باستخدام رقم هاتفك فقط؟ تعد الإجابة المباشرة والتي يفجرها خبراء الأمن السيبراني هي ان امتلاك الرقم وحده لا يعني بالضرورة إمكانية اختراق هاتفك مباشرة، لكنه يمثل "مفتاح الهوية الرقمية" ونقطة الانطلاق الأساسية والتي يعتمد عليها القراصنة لتنفيذ هجمات معقدة.

مايكروسوفت تبدأ حظر نظام الملفات ReFS على وحدات التخزين الخارجية.. إليك التفاصيل 
تعتزم مايكروسوفت تقييد استخدام نظام الملفات ReFS على الوسائط القابلة للإزالة في نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11. وتهدف هذه التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، إلى تحسين الأمان وتشجيع المستخدمين على الانتقال إلى حلول تخزين أكثر استقرارً

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