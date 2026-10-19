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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة إضافية في ظهر آيفونك؟ تعرف على حافظة UGREEN Magic E-Ink الثورية

شاشة إضافية في ظهر آيفونك؟
شاشة إضافية في ظهر آيفونك؟
لمياء الياسين

أطلقت شركة UGREEN حافظة الحماية المبتكرة Magic E-Ink Screen Case المخصصة لهواتف آيفون (وسلسلة Pro تحديداً)، والتي تمثل نقلة اقتصادية ومميزة في عالم ملحقات الهواتف الذكية

مواصفات ومميزات هذا الغطاء الذكي

إليك أبرز مواصفات ومميزات هذا الغطاء الذكي

 شاشة حبر إلكتروني ملونة بالكامل:

 يضم الغطاء من الخلف شاشة E-Ink قياس 3.7 بوصة. وتعد الأولى من نوعها التي تعمل بتقنية الجسيمات سداسية الألوان (الأسود، الأبيض، الأحمر، الأصفر، الأزرق، الأخضر)، مما يمنح الصور حيوية وتدرجات دقيقة ومقاومة تامة للانعكاس تحت أشعة الشمس المباشرة، متفوقة على الأغطية التقليدية ذات الألوان الأربعة.

 

 تقنية NFC اللاسلكية وبدون بطارية: 

يتم نقل الصور وتخصيص خلفية الشاشة بسهولة عبر تقنية NFC من خلال تطبيق UGREEN Connect في غضون 40 ثانية فقط. الميزة الأبرز أن الشاشة لا تستهلك أي طاقة من بطارية الهاتف بعد تعيين الصورة، وتظل الصورة ثابتة وظاهرة حتى لو تم إغلاق الهاتف تماماً.

حماية متينة

إلى جانب الجانب الجمالي، يوفر الغطاء حماية قوية للهاتف؛ فهو مصنوع من مواد TPU وبولي كربونات ممتازة مع حواف مرتفعة لحماية الكاميرا والشاشة، بالإضافة إلى مصدات هوائية عند الزوايا لامتصاص الصدمات.
 

سعر اقتصادي منافس

 تم إطلاق الغطاء في السوق الصيني بسعر اقتصادي للغاية يقارب 38 إلى 41 دولاراً أمريكياً (نحو 279 يوان صيني)، وهو سعر منخفض جداً مقارنة بالملحقات الشبيهة التي تقدم شاشات خلفية.

 تقتصر وظيفة الشاشة حالياً على عرض الصور الثابتة والرسومات المخصصة لإضفاء مظهر فريد، ولا تدعم عرض الفيديوهات أو العمل كمحدد منظر (Viewfinder) للكاميرا.

شاشة E Ink شركة UGREEN الهواتف الذكية بطارية الهاتف سعر اقتصادي

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