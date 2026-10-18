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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ممنوع شراء "آيفون ديو" من المتاجر بدون حجز مسبق

آيفون ديو
آيفون ديو
احمد الشريف

أصدرت شركة "أبل" تعليمات صارمة لموظفيها في المتاجر الرسمية، تطلب منهم تحذير العملاء من الحضور لشراء هاتفها القابل للطي "آيفون ديو" يوم إطلاقه الرسمي دون وجود حجز مسبق.

لا توجد هواتف متاحة للبيع المباشر

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، أبلغ موظفو أبل الموقع أن الشركة تتوقع نفاد المخزون بالكامل يوم 23 أكتوبر الجاري. 

وطلب مديرو المتاجر من الموظفين إحباط أي محاولة للعملاء الذين يخططون للقدوم وشراء الهاتف مباشرة من المعرض. 

وتهدف هذه الخطوة لتجنب غضب المشترين الذين سيتفاجأون بعدم وجود أي أجهزة متاحة للبيع الفوري. 

ويطلب الموقع الرسمي للشركة من الزوار العودة يوم 24 أكتوبر للتحقق من إمكانية الحجز والاستلام، ولكن دون أي ضمانات مؤكدة.

أزمة تصنيع وراء نقص الكميات

وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لم تكن مفاجئة للمتابعين، ففي شهر أغسطس الماضي، كشفت تقارير أن مصانع أبل كانت تنتج بضع مئات فقط من الهواتف يومياً بسبب تعقيد تصنيع الشاشات القابلة للطي. 

وتسببت هذه المشاكل الإنتاجية في تأخير توفير كميات كافية لتغطية الطلب الهائل. 

ومع فتح باب الحجز المسبق هذا الأسبوع، نفدت الكمية الأولى في دقائق، وتأجل موعد تسليم الطلبات الجديدة حتى 25 يناير من العام القادم، وهذا يعني ببساطة أن الهاتف أصبح غير متاح رسمياً حتى نهاية فترة الأعياد.

طلب هائل وسعر مرتفع

ورغم هذه الأزمة، وصفت أبل حجم الطلب على الهاتف بأنه "استثنائي جداً" في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز. 

وأكدت الشركة أنها تعمل بكامل طاقتها لتوصيل الأجهزة للمشترين في أسرع وقت. 

ويبدأ سعر هاتف "آيفون ديو" من 1999 دولاراً في أمريكا، مما يجعله أحد أغلى الهواتف في السوق. وستبدأ الشركة في تسليم أول دفعة للمحجوزات المسبقة يوم الجمعة القادم.

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