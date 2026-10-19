كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

مع التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، باتت خصوصية البيانات الشخصية أمر صعب، حيث تعتمد الشركات الكبرى على القيام بمسح الويب وتحليل سلوك المستخدمين لتطوير نماذجها. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، قد تتوفر حاليًا العدي من آليات القانونية والتقنية والتي تتيح للمستخدمين إمكانية استعادة السيطرة على بياناتهم ومنع استخدامها في عمليات التدريب.

فيم يلي رصد لأبرز الخطوات العملية وذلك لحظر الشركات من استغلال بياناتك:



تطبيقات الذكاء الاصطناعي

• برنامج شات جي بي تي: اذهب إلى "إعدادات التحكم في البيانات" وأوقف خيار "تحسين النموذج للجميع". أو استخدم "المحادثة المؤقتة" لدردشة سريعة لا تُحفظ ولا تُستغل في التطوير.

• جوجل جمناي: ادخل إلى الإعدادات وأوقف خيار "نشاط التطبيق". هذا يمنع جوجل من الاحتفاظ بأسئلتك واستخدامها لاحقاً.

• برنامج كلود: إذا كنت مشتركاً في الباقة المدفوعة، يمكنك الدخول إلى إعدادات الخصوصية وتفعيل خيار منع تدريب النظام على نصوصك.

شبكات التواصل الاجتماعي

• لينكد إن: ادخل إلى إعدادات "خصوصية البيانات" وأغلق بند السماح باستخدام بياناتك لتطوير الذكاء الاصطناعي.

• ميتا (فيسبوك وإنستجرام): اذهب إلى "مركز الخصوصية" في حسابك، واملأ "نموذج الاعتراض" لرفض استخدام منشوراتك وصورك الشخصية في تدريب النظام.

أصحاب المواقع والشركات

• منع زواحف الشبكة: إضافة كود برمجى بسيط في ملفات الموقع يمنع الشركات مثل جوجل وأوبن إيه آي من الدخول وكشط محتوى موقعك.

• حسابات الشركات : الحسابات التجارية وحسابات المؤسسات محمية تلقائياً بموجب اتفاقية الخدمة، ولا يتم استخدام أي بيانات تخصها في تدريب الأنظمة العامة.

