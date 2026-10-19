الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. ما هو الجديد الذي ستقدمه المسابقة الأدبية المركزية؟

قال الشاعر وليد فؤاد، مدير الإدارة العامة للثقافة بقصور الثقافة، إن المسابقة الأدبية المركزية تعود مجددًا بعد توقف استمر نحو خمس سنوات، موضحًا أنها تشمل ستة مجالات هي الرواية، والمجموعة القصصية، وديوان شعر الفصحى، وديوان شعر العامية، وأدب الطفل، والدراسات النقدية.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسابقة تستهدف اكتشاف المواهب الأدبية ودعم المبدعين الشباب، مشيدًا بدعم المخرج هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، لعودة المسابقة، لافتًا إلى أن موضوع الدراسات النقدية هذا العام يتناول "الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. قراءة نقدية في التحديات".

تنظيم حفات توقيع للفائزين

وأوضح مدير الإدارة العامة للثقافة بقصور الثقافة أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى تبلغ 4 آلاف و3 آلاف وألفي جنيه على التوالي في كل مجال، مشيرًا إلى طباعة الأعمال الفائزة البالغ عددها 18 كتابًا وتسويقها وتوزيعها على مستوى الجمهورية، وتنظيم حفلات توقيع للفائزين ودمجهم في أنشطة الهيئة الثقافية.