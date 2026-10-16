نصر العزة والكرامة.. أمسية شعرية بقصر ثقافة ديروط احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم نادي أدب قصر ثقافة ديروط أمسية شعرية بعنوان "نصر العزة والكرامة"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الأمسية محمد أبو العيون مدير قصر ثقافة ديروط، والدكتورة هند مكرم، رئيس نادي الأدب،

ولفيف من الأدباء والمثقفين، ونخبة من أبطال الحرب.

وفي كلمته، رحب محمد أبو العيون بالحضور، مشيرا إلى دور قصور الثقافة في ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب والأجيال الجديدة، من خلال الفعاليات التي تقام تخليدا لذكرى وطنية عظيمة جسدت قدرة الشعب المصري وجيشه على تجاوز التحديات بالإرادة والعزيمة.

وأشارت الدكتورة هند مكرم إلى أن الأمسية تأتي في إطار الدور الذي يضطلع به نادي الأدب في توثيق البطولات المصرية من خلال الكلمة والإبداع، مؤكدة أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر إلهام للشعراء والأدباء، بما تحمله من معان سامية في التضحية والصمود واسترداد الكرامة.

وشهدت الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد الوطنية تناولت بطولات الجيش المصري وتضحيات أبطاله، وأمجاد العبور التي ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذاكرة الأجيال، وذلك بمشاركة شعراء نادي أدب ديروط، ومنهم الدكتور حسن العمراني ورجب لقي.

أعقب ذلك فقرة إنشاد بمشاركة الطالب محمد مصطفى، والمنشدة أشرقت أنور، إلى جانب فقرة فنية للموهوبين.

أقيمت الأمسية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط، واختتمت بتكريم الموهوبين، وتكريم أبطال حرب أكتوبر من قدامى المحاربين، وهم محمد إبراهيم، سيد أحمد حسين شافع، عبد السميع عبد الحميد، محمد عباس جوهر، حامد موسى عبد الفتاح، وكمال قطب أحمد، وذلك بعد تقديمهم شهادات عن معركة استرداد الكرامة.