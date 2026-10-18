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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى العريش.. قافلة للمرأة بالمنصورة.. وعروض الفنون الشعبية تجوب أسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية في مختلف المحافظات، وذلك بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل 24 أكتوبر، في إطار خطة وزارة الثقافة.
وتضم الأجندة عروضا فنية، وملتقيات ثقافية، وبرامج موجهة للمرأة والأطفال، إلى جانب الفعاليات المرتبطة بالمناسبات الوطنية والمحلية.

انطلاق ملتقى العريش الثقافي.. الثلاثاء

تنطلق في السابعة مساء الثلاثاء 20 أكتوبر، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى العريش الثقافي، بقصر ثقافة العريش، تحت عنوان "سيناء.. جغرافيا القداسة وفلسفة الهوية"، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الحركة الثقافية بعاصمة الثقافة المصرية.
ويقام الملتقى برئاسة الروائي عبد الله السلايمة، وأمانة الشاعر حاتم عبد الهادي، على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة نخبة من الباحثين والنقاد.

العروض الفنية تزين مهرجان أسوان للثقافة والفنون

يشهد هذا الأسبوع عروضا فنية متنوعة ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.
وتقدم العروض الفنية بدءا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 20 أكتوبر، بمشاركة 7 فرق فنية للفنون الشعبية، وهي: "أسوان"، "توشكى"، "بورسعيد"، "سوهاج"، "الشرقية"، "مطروح"، و"الوادي الجديد"، وذلك بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان، وعدد من الجمعيات ومراكز الشباب.
ويتضمن يوم الأربعاء 21 أكتوبر تقديم عرض فني بمسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، فيما تختتم الفعاليات صباح يوم الخميس 22 أكتوبر أمام معبد أبو سمبل، بتقديم مجموعة من العروض الفنية تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس.

قصر ثقافة روض الفرج يستضيف حفل ختام "دوري المكتبات"

يستضيف قصر ثقافة روض الفرج، بعد غد الثلاثاء، حفل ختام الدورة السادسة من "دوري المكتبات"، الذي نظمته هيئة قصور الثقافة هذا العام بعنوان "الذكاء الاصطناعي".
ويشهد الحفل الختامي إقامة التصفيات النهائية بين ممثلي الأقاليم الثقافية الستة، حيث يتنافس طفل واحد من كل إقليم، لاختيار الفائز باللقب وتوزيع الجوائز.

قافلة ثقافية للمرأة بالمنصورة ضمن مبادرة "بصمة"

يستقبل قصر ثقافة المنصورة، صباح السبت 24 أكتوبر فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع" ضمن مبادرة "بصمة".
وتتضمن الفعاليات لقاءات تثقيفية وتوعوية متنوعة إلى جانب مجموعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين، وتستمر حتى يوم 30 من الشهر نفسه، بهدف دعم وتمكين المرأة وتعزيز قدراتها الإبداعية.

9 لقاءات بصالون الثقافة الجماهيرية

يشهد هذا الأسبوع 9 لقاءات تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات "صالون الثقافة الجماهيرية"، بعدد من المحافظات بمشاركة لفيف من المفكرين والأدباء والأكاديميين.

وتنطلق الفعاليات غدا الاثنين مع لقائين، الأول بعنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بقصر ثقافة نجع حمادي، ويقام الثاني بقصر ثقافة الإسماعيلية بعنوان "الإسماعيلية كفاح شعب"، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
وفي يوم الثلاثاء 20 أكتوبر يشهد قصر ثقافة طور سيناء لقاء بعنوان "دور الإرادة الشعبية في حرب أكتوبر"، وتستقبل جامعة الفيوم في اليوم نفسه لقاء بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع".
وتحتفل محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي من خلال لقاء بعنوان "الوادي الجديد وحلم التعمير"، يشهده مركز التنمية الشبابية بالفرافرة يوم الأربعاء 
21 أكتوبر.
ويعقد يوم الخميس 22 أكتوبر ثلاثة لقاءات، الأول بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية والتأثير"، بمركز النيل للإعلام بمطروح، ويقام الثاني ببيت ثقافة طوخ ببنها تحت عنوان "الإدمان الرقمي وطرق الحماية"، أما اللقاء الأخير فيقام بمركز شباب المدينة بالسويس، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بعنوان "المقاومة والصمود".
وتختتم الفعاليات يوم الجمعة 23 أكتوبر، بقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ مع لقاء بعنوان "ترشيد المياه ضرورة قومية".

وتحفل أجندة الهيئة أيضا بمجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية والأمسيات الشعرية إلى جانب العروض السينمائية المجانية، وجولات أتوبيس الفن الجميل، والورش التدريبية الخاصة بالإخراج المسرحي والمقدمة في مختلف المحافظات لدعم مخرجي نوادي المسرح خلال الموسم الحالي.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية

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