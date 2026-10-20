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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للحصرية.. ميزة "بوز بوينت" تغادر هواتف جوجل وتصل للمنافسين

جوجل
جوجل
احمد الشريف

يبدو أن هواتف "جوجل بيكسل" في طريقها لفقدان إحدى أهم مميزاتها الحصرية قريباً، بعد ظهور تسريبات تؤكد انتقال ميزة "بوز بوينت" (Pause Point) الذكية إلى الهواتف الذكية من الشركات المنافسة.

ما هي ميزة "بوز بوينت"؟

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" التقني، كشفت جوجل عن هذه الميزة لأول مرة في شهر مايو الماضي، وجعلتها حصرية لهواتف "بيكسل 11" فقط. 

وتعمل هذه الخاصية كـ"حارس شخصي" لتقليل إدمان الهواتف وتصفح التطبيقات بلا هدف. 

فعندما تحاول فتح تطبيق يسرق وقتك (مثل إنستجرام أو تيك توك)، تفرض عليك الميزة الانتظار لمدة 10 ثوانٍ قبل تشغيله. 

وتمنح هذه الثواني البسيطة عقلك فرصة للتفكير والتراجع عن هذا السلوك. 

كما تسمح لك بتحديد وقت معين للتصفح، وتطلق إنذاراً عندما تتجاوز الحد المسموح به لتغلق التطبيق.

الميزة تصل لهواتف "ون بلس"

وأوضح التقرير أن هذه الخاصية المفيدة لم تعد مقصورة على مستخدمي جوجل فقط، حيث أكدت أحدث التقارير ظهور الميزة بشكل مفاجئ داخل هاتف "ون بلس 13R" الذي يعمل بالنسخة التجريبية لنظام (Color OS 17). 

ويؤكد هذا الظهور أن الخاصية في طريقها لتصبح متاحة لملايين المستخدمين الآخرين قريباً. 

ورحب الكثير من المستخدمين بهذه الخطوة عبر منتديات "ريديت"، مؤكدين أن الميزة تساعدهم حقاً في استعادة السيطرة على وقتهم بعيداً عن شاشة الهاتف.

هل ستفقد هواتف بيكسل جاذبيتها؟

وطرح التقرير تساؤلاً مهماً حول تأثير هذا الانتشار على مبيعات هواتف جوجل. 

فالكثير من المستخدمين يتحملون السعر المرتفع وضعف البطارية والأداء المتواضع لمعالجات "بيكسل" مقارنة بالهواتف الصينية القوية، فقط للحصول على هذه المميزات البرمجية الحصرية وتجربة الكاميرا المذهلة. 

ولكن عندما تبدأ جوجل في منح هذه الأسرار البرمجية لمنافسيها بعد شهور قليلة من إطلاقها، قد يفكر المشتري طويلاً قبل دفع أمواله في هاتف يفقد حصريته بهذه السرعة.

جوجل بوز بوينت هواتف جوجل جوجل بيكسل

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