نظام أندرويد على اللابتوب.. مراجعة تكشف عيوب جهاز جوجل بوك الجديد

أطلقت شركة "جوجل" جهاز لابتوب جديد يحمل اسم "جوجل بوك" (Googlebook)، في محاولة لدمج نظام تشغيل الهواتف "أندرويد" مع أجهزة الكمبيوتر المحمولةولكن، هل نجحت هذه التجربة؟

شاشة اللمس لا تكفي

وبحسب مراجعة تفصيلية نشرها موقع "آرس تكنيكا" التقني، فإن التجربة جاءت مخيبة للآمال إلى حد كبير.

فبالرغم من أن الجهاز يحمل اسم جوجل وتصميماً يشبه اللابتوب، إلا أن نظام التشغيل من الداخل يظل "أندرويد" المخصص للهواتف الذكية.

ويعني هذا أنك ستواجه صعوبات كثيرة عند محاولة استخدامه كجهاز كمبيوتر عادي.

فالتطبيقات مصممة للعمل على شاشات الهواتف الطولية، وعند عرضها على شاشة اللابتوب العريضة تبدو مشوهة أو تترك مساحات سوداء كبيرة مزعجة للعين.

ورغم أن شاشة اللمس جيدة، إلا أنها لا تعوض عن تجربة استخدام الماوس ولوحة المفاتيح بشكل طبيعي كما في أجهزة "ويندوز" أو "ماك".

غياب البرامج الاحترافية

وأوضح التقرير أن أكبر عيوب هذا الجهاز هو افتقاره للبرامج الاحترافية التي يعتمد عليها الكثيرون في أعمالهم اليومية.

فلا يمكنك تحميل برامج قوية مثل "فوتوشوب" أو برامج تحرير الفيديو المتطورة، بل ستكون مجبراً على استخدام نسخ مصغرة وضعيفة الإمكانيات متوفرة في متجر التطبيقات، وحتى برامج "مايكروسوفت أوفيس" لا تعمل بكامل قوتها على هذا النظام المدمج.

ويدعل هذا الجهاز مناسباً فقط للمهام البسيطة جداً مثل تصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، والرد على الرسائل، ولكنه يفشل تماماً أمام المهام المعقدة التي تحتاج لجهاز كمبيوتر حقيقي.

هل يستحق الشراء؟

وختم الخبراء مراجعتهم بتأكيد أن جهاز "جوجل بوك" يحتاج إلى الكثير من العمل والتطوير من جانب شركة جوجل ليصبح لابتوب حقيقي يعتمد عليه.

فدمج نظام "أندرويد" مع لوحة مفاتيح لا يكفي لصنع جهاز كمبيوتر، وينصح الخبراء المستخدمين الذين يبحثون عن لابتوب للعمل والدراسة، بالتوجه لشراء الأجهزة التقليدية التي تعمل بنظام "ويندوز" لتجنب هذه المشاكل والاستمتاع بتجربة أسهل وأكثر كفاءة.