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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لعشاق الترفيه.. جوجل تجهز جيلا جديدا من جهاز تي في ستريمر

تي في ستريمر
تي في ستريمر
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية حديثة عن خطط شركة "جوجل" لتطوير جهاز البث الذكي "جوجل تي في ستريمر". 

ويأتي هذا الجهاز المنتظر ليقدم ترقيات هائلة ومفاجآت جديدة للمستخدمين في كل مكان، وذلك بعد مرور عامين كاملين على طرح نسخته الأولى بالأسواق.

ذكاء اصطناعي وحساسات متطورة

وبحسب تقرير نشره موقع "درويد لايف" التقني، تعمل جوجل حالياً بجدية لإنتاج الجيل الجديد من جهازها الشهير. 

ويعتبر هذا الجهاز مخصص في الأساس لتحويل شاشة التليفزيون العادية إلى شاشة ذكية متصلة بالإنترنت. 

ويحافظ الإصدار القادم على نفس تصميمه الخارجي الأنيق، لكن مع إضافة "ميكروفونات" داخلية مدمجة. 

وتسمح لك هذه الميكروفونات بالتحدث مع الجهاز وتوجيه الأوامر الصوتية له مباشرة. 

كما سيزود الجهاز بتقنية "استشعار التواجد" المتطورة. وهي ببساطة أداة ذكية تجعل الجهاز يشعر بدخولك للغرفة فجأة، ليقوم تلقائياً بعرض ألبوم صورك الشخصية كخلفية جذابة على شاشة التلفزيون.

سرعة فائقة ومساحة ضخمة

وأوضح التقرير، نقلاً عن موقع "9 تو 5 جوجل"، أن الإصدار المنتظر سيشهد تطويراً كبيراً من الداخل، حيث سيأتي بـ"معالج بيانات" أسرع بكثير من الجيل السابق. 

ويعد هذا المعالج هو العقل المدبر الذي يضمن لك سرعة فتح التطبيقات دون أي بطء. 

كما قررت الشركة زيادة مساحة التخزين الداخلية للجهاز بشكل ملحوظ لخدمة المستخدمين. 

وكانت هذه المساحة تقتصر على 32 جيجابايت فقط في الإصدار القديم. وهذا التوسع يتيح لك الآن تحميل عدد ضخم من الألعاب والبرامج الترفيهية بحرية تامة.

ريموت مريح وموعد الطرح

ولم تتوقف التحديثات عند هذا الحد، بل استجابت جوجل لشكاوى المستخدمين السابقة. حيث قررت الشركة تغيير تصميم جهاز التحكم عن بعد بشكل كامل.

وسيأتي الريموت الجديد بحجم أطول قليلاً ليكون مريحاً ومستقراً أكثر في قبضة يدك. كما سيضم أزرار اختصار جديدة لتسهيل الوصول لتطبيقاتك المفضلة بضغطة واحدة. 

ورغم كل هذه المواصفات المبهرة، استبعد الخبراء طرح الجهاز المطور بالأسواق هذا العام، ورجح التقرير أن يرى هذا الابتكار النور ويباع رسمياً في المتاجر بحلول عام 2027.

جوجل ميكروفونات ذكاء اصطناعي جوجل تي في ستريمر جوجل تي في

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