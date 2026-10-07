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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية 8000 مللي أمبير ومقاومة فائقة للماء.. فيفو تُبهر الجميع بـ VivoY32

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y32
مواصفات وميزات هاتف Vivo Y32
لمياء الياسين

كشفت شركة فيفو عن هاتف Y32 في أسواق عالمية مختارة، مضيفةً بطارية كبيرة وشاشة بمعدل تحديث عالٍ إلى سلسلة هواتف Y. 

يستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل دون الحاجة إلى دفع سعر أعلى. كما يتميز الهاتف بمقاومته للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69 لضمان متانة إضافية.


مواصفات وميزات هاتف Vivo Y32

يتميز هاتف Vivo Y32 بشاشة LCD مقاس 6.87 بوصة بدقة 1592 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1300 شمعة. ويعمل بمعالج Unisoc T7300، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

أبرز ما يميز هذا الهاتف هو بطاريته بسعة 8000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 44 واط.

وبالنسبة للتصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. كما يضم الهاتف مكبرات صوت ستيريو، وماسح بصمة مدمج في زر التشغيل.

زوّدت شركة فيفو هاتف Y32 بتصميم متين حاصل على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، ويدعم تقنية الجيل الرابع 4G. يبلغ سمك نسخة Twilight Red 8.69 ملم ووزنها 229 جرامًا، بينما يبلغ سمك نسخة Sunset Orange 8.79 ملم ووزنها 230 جرامًا.

سعر وتوافر هاتف Vivo Y32

يتوفر هاتف Vivo Y32 بلونين الأحمر والبرتقالي وقد أدرجت شركة Vivo الهاتف على مواقعها الرسمية ولكنها لم تعلن بعد عن سعره.

عمر بطارية طويل هاتف Y32 هاتف vivo Y32 ذاكرة تخزين الشحن السلكي كاميرا خلفية كاميرا أمامية

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